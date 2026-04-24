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Le vice-Premier ministre britannique se félicite des progrès réalisés dans le renforcement du partenariat maroco-britannique, inscrit dans une «nouvelle ère» depuis le 1er juin 2025


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Vendredi 24 Avril 2026

Le vice-Premier ministre britannique se félicite des progrès réalisés dans le renforcement du partenariat maroco-britannique, inscrit dans une «nouvelle ère» depuis le 1er juin 2025
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Le vice-Premier ministre britannique et Secrétaire d’État à la Justice, David Lammy, s’est félicité, jeudi, des progrès réalisés dans le Partenariat stratégique renforcé liant le Royaume-Uni et le Royaume du Maroc. 

M. Lammy, qui s’exprimait lors d’une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, en visite officielle à Londres, a mis en lumière les avancées réalisées depuis le lancement du Partenariat stratégique renforcé, scellé entre les deux pays lors de leur Dialogue stratégique, tenu le 1er juin 2025 à Rabat.
Il a précisé qu’«un an après la signature de notre Partenariat stratégique, nous continuons à collaborer en faveur de la croissance et de la sécurité». 

Ce Dialogue a marqué le positionnement des relations de coopération bilatérale sur une nouvelle trajectoire, l’objectif étant de mettre à profit les nombreux secteurs qui s’offrent à ce partenariat renouvelé entre deux pays liés par des relations diplomatiques vieilles de plus de 800 ans, «une des plus anciennes relations diplomatiques dans le monde », a précisé M. Lammy. 

Le Maroc s’affirme désormais comme un partenaire stratégique de premier plan du Royaume-Uni, au cœur de secteurs essentiels à la souveraineté et à la résilience des deux pays, notamment en matière de sécurité et défense, de coopération dans le secteur maritime, de transition énergétique, de sécurité alimentaire, de gestion des ressources hydriques, ainsi que dans le domaine de la santé.

Cette dynamique s’inscrit dans une approche intégrée, visant à structurer une coopération durable à forte valeur ajoutée autour de priorités stratégiques communes.  Le Partenariat stratégique renforcé entre les deux pays englobe aussi le renforcement de la stabilité régionale.


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