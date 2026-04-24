Le courant ne peut pas passer avec une certaine opposition qui pénalise la femme et qui ne veut pas comprendre qu’elle est l'égale de l'homme en droits et en devoirs

L’écart est énorme entre le fait de se revendiquer social-démocrate dans le but de séduire l’électorat et et celui de l'être authentiquement dans les actes, dans les politiques d'investissement et dans la conception profonde du rôle qui incombe à l'Etat pour être au service des plus vulnérables

L'un des moments les plus instructifs de la soirée a été la réponse de Lachguar à une accusation portée avec une certaine insistance par les journalistes : celle d'exercer une opposition romantique» ou une «opposition douce», trop timorée pour peser réellement sur les politiques publiques.Le Premier secrétaire a balayé cette lecture avec une conviction qui ne souffre aucune ambiguïté. Il est viscéralement opposé à cette tentation — celle qui gangrène parfois le discours d'opposition — de tout noircir, de tout nier, de dépeindre le Maroc comme un pays sans ressources ni avenir. «Je ne suis pas nihiliste pour prétendre que ce gouvernement a causé des dégâts. Je suis un homme responsable». Et d'ajouter, avec une franchise qui désarme : «Ce gouvernement a gâché une opportunité».La nuance est d'une importance capitale. Gâcher une opportunité n'est pas la même chose que détruire un pays. Entre ces deux formulations, il y a tout l'espace d'une critique politique responsable et assumée — celle qui sait reconnaître les potentialités d'une nation tout en dénonçant avec rigueur les occasions manquées, les énergies dilapidées, les promesses non tenues. Ce registre — exigeant, mesuré, fondé sur les faits plutôt que sur les affects — est précisément celui que l'USFP revendique comme la marque distinctive de son opposition. Non pas une opposition de posture, mais une opposition de fond.Le dossier de la motion de censure a été abordé avec une gravité que l'on sent profondément sincère. Lachguar a tenu à rétablir les faits dans leur exactitude : c'est le groupe parlementaire ittiahdi qui en a été l'initiateur, le rédacteur et le porteur, avec un objectif qui n'avait rien de la gesticulation politique — soumettre le gouvernement à la reddition de comptes. «Le but n'était pas de faire tomber le gouvernement. C'était de le juger politiquement — ce gouvernement qui se vante d'un mandat populaire et qui n'envoie pas son chef devant le Parlement pour rendre des comptes».Mais cette initiative, noble dans son principe, a progressivement achoppé sur les calculs divergents des différentes composantes de l'opposition. Certains partis ont préféré se réfugier derrière des commissions d'enquête — une voie que Lachguar a jugée constitutionnellement viciée dans le contexte institutionnel marocain actuel. D'autres ont posé comme condition préalable à leur adhésion l'inclusion du Parti de la Justice et du Développement — une ligne rouge que l'USFP ne pouvait franchir sans trahir sa propre cohérence. «Nous ne pouvons pas nous entendre avec une opposition qui pénalise les femmes dans leurs droits, qui ne comprend toujours pas que la femme est l'égale de l'homme en droits et en devoirs».Cette déclaration mérite qu'on s'y arrête. Elle n'est pas un argument tactique habilement formulé pour les besoins du débat télévisé — c'est une conviction morale, profonde et ancienne, qui irrigue toute la pensée politique de l'USFP depuis ses origines. Et elle trace, avec une clarté sans appel, la frontière qui sépare deux visions radicalement différentes du Maroc de demain.L'autre moment fort de la soirée a été la mise en garde solennelle que Lachguar a adressée contre ce qu'il nomme l'«hégémonisme politique» — cette concentration inquiétante du pouvoir entre les mains de trois partis qui contrôlent simultanément le gouvernement, les collectivités territoriales et l'ensemble des instances électives du pays.«Si demain nous allions aux urnes et que les trois ou quatre premiers partis sont ceux qui sont au gouvernement, nous aurions tué la démocratie dans ce pays». La formule est tranchante, presque douloureuse dans sa franchise. Et elle n'a rien d'une posture rhétorique — elle repose sur une observation concrète, vérifiable, que tout observateur lucide du paysage politique marocain ne peut que constater.Dans toute démocratie digne de ce nom, il existe une alternance naturelle, un équilibre vivant entre les forces qui gouvernent et celles qui font de l’opposition. Lorsque cet équilibre se rompt, lorsque le premier, le deuxième et le troisième partis du pays se retrouvent tous rassemblés sous la même bannière gouvernementale, la démocratie cesse d'être un mécanisme de régulation politique pour n'être plus qu'une façade institutionnelle. C'est précisément ce glissement que Lachguar refuse d'accepter — non par intérêt partisan étroit, mais par conviction démocratique profonde.«Ce que j'appelle le "tout-vert" politique — quand tout est entre les mains de ces gens-là — n'a pas laissé à l'opposition la moindre capacité d'action». Une menace, insiste-t-il, qui ne pèse pas seulement sur l'opposition, mais sur le pays dans son ensemble. Car une opposition exsangue, c'est un pouvoir sans contrepoids, une majorité sans miroir, une démocratie sans âme.La solution qu'il appelle de ses vœux est aussi simple dans son énoncé que fondamentale dans ses implications: le rééquilibrage institutionnel, la garantie d'une opposition forte et pleinement représentative, et la protection de la pluralité politique comme condition sine qua non de toute vitalité démocratique durable.L'un des passages les plus savoureux — et les plus politiquement révélateurs — de la soirée a été celui où le dirigeant ittihadi a abordé, avec une ironie finement contenue, la question de l'appropriation du discours social-démocrate par des partis dont la pratique politique reste, dans ses fondements, foncièrement libérale.«La preuve es est, c'est que notre programme est celui qui est appliqué aujourd'hui. Ils sont tous devenus sociaux-démocrates, alors qu'hier ils évoluaient dans des références purement libérales». Et d'ajouter, avec ce sourire que l'on devine derrière les mots : «Certains d'entre eux prétendent se définir comme sociaux-démocrates — et ce n'est tout simplement pas vrai».L'argument est philosophiquement redoutable, précisément parce qu'il touche à l'essence même de la crédibilité politique. Il y a en effet une différence fondamentale — abyssale — entre se revendiquer social-démocrate pour séduire un électorat et l'être véritablement dans ses actes, dans ses arbitrages budgétaires, dans ses politiques d'investissement, dans sa conception profonde du rôle de l'État au service des plus vulnérables. Lachguar l'illustre par un exemple aussi concret que saisissant : «Regardez la différence dans le soutien de l'investissement. Des dizaines, voire des centaines de milliards ont servi à soutenir un petit nombre de grandes entreprises et de groupes — et quand on arrive aux TPE et PME, on trouve le chiffre dérisoire de de 400 millions de dirhams».