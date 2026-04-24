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Le Royaume-Uni réaffirme son appui au plan d’autonomie marocain comme «la base la plus crédible, viable et pragmatique pour la paix au Sahara»


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Vendredi 24 Avril 2026

Le Royaume-Uni réaffirme son appui au plan d’autonomie marocain comme «la base la plus crédible, viable et pragmatique pour la paix au Sahara»
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La ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, Yvette Cooper, a réaffirmé, jeudi, la position de son pays concernant la question du Sahara marocain, en renouvelant l’appui britannique au plan d’autonomie présenté par le Maroc, comme « la base la plus crédible, viable et pragmatique pour la paix au Sahara ». 

A l’issue de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita lors de sa visite à Londres, la cheffe de la diplomatie britannique a réitéré la position de son pays concernant la question du Sahara marocain, en renouvelant l’appui britannique au plan d’autonomie présenté par le Maroc. Pour rappel, cette position a été exprimée suite au dernier Dialogue stratégique Maroc-Royaume-Uni, tenu à Rabat le 1er juin 2025.

Le communiqué conjoint soulignait également la nécessité pour les parties de s’engager de manière urgente et positive dans le processus politique mené sous l’égide des Nations uUnies.  Le Royaume-Uni avait indiqué que conformément à cette position, il poursuivra son action à différents niveaux bilatéral, régional et international, afin d’appuyer la résolution de ce différend. 

Mme Cooper s’est également félicitée de l’excellence des relations bilatérales en soulignant que « le partenariat avec le Royaume du Maroc constitue une source de grande valeur pour les peuples des deux pays, notamment à travers les opportunités de coopération liées à la Coupe du Monde 2030 ».


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