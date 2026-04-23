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Le Honduras décide de suspendre sa reconnaissance de la pseudo- "rasd"


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Jeudi 23 Avril 2026

Le Honduras décide de suspendre sa reconnaissance de la pseudo- "rasd"
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La République du Honduras a décidé de suspendre sa reconnaissance de la pseudo- "rasd".
Cette décision a été communiquée à M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, par Mme Mireya Agüero de Corrales, ministre des Affaires étrangères de la République du Honduras, par lettre officielle reçue ce mercredi.

Mme Agüero de Corrales a indiqué dans sa lettre que cette "suspension découle de sa décision souveraine (le Honduras), fondée sur son attachement traditionnel aux principes de non-ingérence et de respect des affaires intérieures des autres États".

Dans cette même lettre, le Honduras "réaffirme son soutien total aux efforts du Secrétaire général de l’ONU et de son Envoyé personnel visant à parvenir à une solution politique, juste et durable", ainsi qu’aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, y compris la résolution 2797.
La République du Honduras a également notifié cette décision à M. Antonio Guterres, Secrétaire général de l’ONU.

Pour rappel, le Honduras, pays d’Amérique centrale, avait reconnu la pseudo- "rasd" en 1989, et reconfirmé cette reconnaissance en 2022.
Il s’agit du 6e retrait de reconnaissance durant les deux dernières années. La décision du Honduras s’inscrit, en effet, dans la dynamique que connaît le dossier du Sahara marocain sous l’impulsion directe de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.


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