Pierre Assouline : L'écriture aide à comprendre un monde plus complexe que jamais

L'écriture peut aider les sociétés à mieux comprendre un monde de plus en plus complexe et incertain, a estimé jeudi à Marrakech l’écrivain français Pierre Assouline.



"Les sociétés ont besoin aujourd’hui de guides, qui peuvent être des poètes ou des écrivains, afin de pouvoir comprendre le monde dans lequel nous vivons, devenu de plus en plus compliqué et incertain", a indiqué M. Assouline lors d'un panel intitulé "Écrire quand tout vacille", tenu dans le cadre du 4e Festival du Livre africain de Marrakech (FLAM).



"Il suffit d'une ligne dans un livre, un paragraphe ou, parfois, même un mot pour nous ouvrir de nouveaux horizons", a fait observer cet auteur d’une quarantaine de livres, principalement des biographies. De son côté, David Diop, professeur en littérature à l’université de Pau, est revenu sur les représentations européennes de l’Afrique, mettant en avant le rôle du patrimoine oral dans la vulgarisation du savoir. Dans le même sillage, l'écrivain congolais In Koli Jean Bofane a souligné que cette oralité, de par sa mission dans la transmission des connaissances, revêt la même importance que les écrits.



Placé sous le thème "Imaginer d’autres possibles", le FLAM réunit, trois jours durant, des voix majeures des littératures africaines et diasporiques, avec l’ambition de faire de la littérature un vecteur d’espoir, de résilience et d’imaginaire.



Le Festival du livre africain de Marrakech se veut un lieu de croisement des imaginaires et des dialogues entre générations, langues, territoires et disciplines, à la faveur d'un programme diversifié, comprenant des rencontres, des conversations, des lectures, des ateliers, outre une programmation jeunesse renforcée.