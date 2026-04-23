Le Maroc, un partenaire de référence pour l'Autriche

Le Maroc représente un pays modèle pour l’Autriche et un partenaire de référence, a affirmé le président du Conseil national d’Autriche, M. Walter Rosenkranz, qui a reçu, mercredi à Vienne, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.



“Le Maroc est pour nous un pays modèle et un partenaire de référence face aux grands défis économiques, sécuritaires et diplomatiques mondiaux”, a indiqué M. Rosenkranz dans une déclaration de presse au Parlement autrichien, soulignant que l’Autriche considère le Royaume comme “un partenaire stable et fiable”.



“Le Royaume du Maroc est également un acteur diplomatique à l’échelle mondiale grâce à un travail sérieux et orienté vers l’efficacité”, a-t-il ajouté, saluant la “convergence des points de vue entre les deux pays pour contribuer, chacun à sa manière, à l’ordre international”.



Le responsable autrichien s’est en outre félicité des relations diplomatiques et d’amitié entre le Maroc et l’Autriche, qui remontent à 1783, notant que cette longue période a permis de construire “un partenariat étroit fondé sur l’estime mutuelle et reposant sur des bases solides".



Pour sa part, M. Bourita a mis en avant les Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à ouvrir de nouvelles perspectives aux relations internationales et à développer des partenariats avec des pays fiables partageant une même vision fondée sur la responsabilité et le respect mutuel, à l’instar de l’Autriche.



Dans ce contexte, il a mis l’accent sur le rôle du Conseil national d’Autriche dans le renforcement des relations bilatérales, rappelant la visite effectuée au Maroc en novembre 2025 par M. Rosenkranz, qui a eu un impact important sur la dynamique de coopération entre les deux pays.



M. Bourita, qui effectue une visite de travail en Autriche à l’invitation de la ministre fédérale des Affaires européennes et internationales, Beate Meinl-Reisinger, a également mis en avant la qualité de la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines sécuritaire, consulaire, ainsi que dans la lutte contre les réseaux de traite des êtres humains et la criminalité organisée.



Il a par ailleurs rappelé que les relations entre le Royaume du Maroc et la République d’Autriche vieilles de plus de 240 ans, soulignant que cette dynamique se poursuit de manière constante et contribue à faire face aux défis internationaux des dernières années.