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La 1ère édition des "Dialogues pluriels" ouvre à Casablanca un espace d’échange autour du vivre-ensemble


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Vendredi 24 Avril 2026

La 1ère édition des "Dialogues pluriels" ouvre à Casablanca un espace d’échange autour du vivre-ensemble
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La première édition des "Dialogues pluriels" s’est tenue, jeudi soir à Casablanca, ouvrant un espace d’échange et de réflexion autour des valeurs du vivre-ensemble.

Organisée par l’association "Marocains Pluriels", cette rencontre, placée sous le thème "Des voix différentes, un avenir commun", vise à promouvoir le dialogue interreligieux et interculturel, ainsi qu’à consolider les valeurs de fraternité, de paix et de respect mutuel.

Lors des échanges, les intervenants, représentant les trois religions monothéistes, à savoir le judaïsme, le christianisme et l’islam, ont souligné l’importance du dialogue interreligieux en tant que levier de rapprochement entre les peuples et de consolidation des valeurs du vivre-ensemble.

Ils ont également relevé que les valeurs de solidarité, de justice et de paix, portées par ces religions, sont de nature à favoriser le rapprochement entre les populations et à faire du dialogue interreligieux un vecteur de coopération, de compréhension mutuelle et de coexistence.

Par ailleurs, les intervenants ont également insisté sur la nécessité de maintenir les canaux de discussion et d’échange entre les peuples, tout en rappelant que les religions doivent constituer un facteur de rapprochement et contribuer à la recherche de solutions aux crises contemporaines.

De son côté, le président de l'association "Marocains Pluriels", Ahmed Ghayat, a indiqué que cette première édition, qu’il a présentée comme le prolongement d’une dynamique engagée durant plusieurs années à travers les rencontres mensuelles du "Café Politis", se veut un espace de dialogue faisant entendre trois voix, au service du vivre-ensemble au Maroc.

Cette rencontre rassemble différentes générations ainsi que des personnalités issues des milieux artistique, sportif et associatif, a-t-il fait savoir, notant que la reprise de cette initiative traduit la volonté de recréer un cadre d’échange spontané et convivial autour des valeurs de coexistence et de fraternité au Maroc.

Cette première édition, marquée par la présence de l’ambassadrice française pour la Méditerranée, Nadia Hai, a offert un espace d’échange entre différentes composantes religieuses et culturelles, dans un esprit de dialogue et d’ouverture.

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