Le VfB Stuttgart de Bilal Al Khannous rejoint le FC Bayern en final de la Coupe d'Allemagne

Le VfB Stuttgart, de l’international marocain Bilal Al Khannous, s’est qualifié jeudi soir en finale de la coupe d’Allemagne de football, après sa victoire en demi-finale contre Fribourg (2-1 a.p), se donnant ainsi rendez-vous avec le Bayern de Munich le 23 mai au Stade olympique de Berlin.



Tenant du titre de la coupe, Stuttgart a été mené à la 28e min, avant de revenir au score à la 70e min par un but inscrit par Deniz Undav, après une passe décisive d’El Khannous. Le 2e but a été marqué à la Tiago Tomas à la 121e après prolongation.



Bayern de Munich, qui a décroché dimanche son 35e titre de champion d'Allemagne, s'était imposé 2 à 0 sur la pelouse du Bayer Leverkusen, mercredi dans la première demi-finale.