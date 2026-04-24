Le VfB Stuttgart de Bilal Al Khannous rejoint le FC Bayern en final de la Coupe d'Allemagne

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Tenant du titre de la coupe, Stuttgart a été mené à la 28e min, avant de revenir au score à la 70e min par un but inscrit par Deniz Undav, après une passe décisive d’El Khannous. Le 2e but a été marqué à la Tiago Tomas à la 121e après prolongation.
Bayern de Munich, qui a décroché dimanche son 35e titre de champion d'Allemagne, s'était imposé 2 à 0 sur la pelouse du Bayer Leverkusen, mercredi dans la première demi-finale.