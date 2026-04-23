Placé sous le slogan «Une organisation régionale forte… Un engagement pour la défense des causes de la patrie», ce congrès sera présidé par le Premier secrétaire de l'Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar.
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Le Premier secrétaire préside le 3ème Congrès régional USFP/Marrakech-Safi
Libé
Jeudi 23 Avril 2026
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Le Secrétariat régional USFP/Marrakech-Safi tiendra son 3ème Congrès régional le samedi 25 avril 2026 à 10h00, au Complexe estival du ministère de la Justice, à Marrakech.
Placé sous le slogan «Une organisation régionale forte… Un engagement pour la défense des causes de la patrie», ce congrès sera présidé par le Premier secrétaire de l'Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar.
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