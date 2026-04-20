Le Galaxy S26 Ultra de Samsung à l’épreuve des promesses technologiques

TEST PRODUIT. Pour les amateurs de smartphones haut de gamme et de technologies de pointe, nous avons testé les prouesses annoncées du dernier modèle de Samsung : le Galaxy S26 Ultra.

Très attendu en cette année 2026, le nouveau modèle du géant sud-coréen affiche, de prime abord, des caractéristiques séduisantes. A commencer par son habillage soigné : un emballage comme on les aime, un design joliment conçu aux couleurs sobres (en ce qui nous concerne, nous avons opté pour le cobalt violet). Quant à l’écran, il est intègre des technologies de pointe que nous avons apprécié dès les premières utilisations.

Pour nous faire une idée précise de la valeur ajoutée de ce smartphone dopé à l’intelligence artificielle, nous ne nous sommes pas contentés d’observer son emballage, quoique séduisant, ni de parcourir rapidement ses nouvelles fonctionnalités.



Notre première réaction a été de tester de près la fonction Privacy Display dont la démonstration avait été déjà faite lors d’une de rencontre à Casablanca. Cette technologie permet de masquer l’écran aux regards latéraux. Une prouesse à saluer, car elle est particulièrement utile et protège l’utilisateur des regards indiscrets dans les lieux publics en assombrissant l’affichage pour les personnes sur les côtés.



Les performances visuelles sont perceptibles à travers les captures d’images de vidéos et de photos d’une grande netteté, grâce à la fonctionnalité Nightography Video. Pour vérifier cette promesse, nous avons pris des photos de jour comme de nuit, à divers endroits y compris dans des conditions de très faible luminosité, ce qui nous a permis d’apprécier des images d’une remarquable clarté.



Déjà présente dans la S25, la fonction ProScaler améliore davantage les performances du smartphone dans le traitement des images et des vidéos, en optimisant leur résolution et offrant un excellent rendu.



Très confortables, les manipulations du téléphone sont fluides tout comme l’exécution des taches est rapide. Les recherches sont plus précises, les captures d’écran plus faciles à réaliser. S’agissant du temps de recharge, notre constat est l’intégration de la technologie Super-Fast Charging 3.0 offre à ce téléphone un bon équilibre entre rapidité de charge et longévité de la batterie.



Après trois jours seulement d’utilisation, force est de reconnaitre que la promesse n’est pas exagérée. Car, les fonctionnalités proposées sont effectivement innovantes et pratiques, permettant un usage simplifié, fluide et agréable au quotidien.



Enfin, nous n’oublions pas les aspects liés à la sécurité et la confidentialité très chers aux utilisateurs parmi les améliorations notables promis dans ce nouveau modèle.



Patricia Engali (PAF)

