Signature d'un accord de coopération économique entre Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Bucarest

Une convention de coopération protocolaire tripartite a été signée mercredi à Tanger, visant à renforcer les relations de coopération économique entre la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Bucarest, en Roumanie.



Cet accord, conclu entre la Chambre de commerce, d’industrie et de services (CCIS) de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, la Chambre de commerce et d’industrie de Bucarest (CCIB), ainsi que la Chambre maroco-roumaine de commerce, de services, de tourisme et d’industrie, reflète la volonté commune des parties d’établir un cadre institutionnel de coopération, de soutenir les initiatives économiques conjointes et d’ouvrir de nouvelles perspectives prometteuses pour des partenariats futurs fondés sur l’échange d’expertises et la promotion de l’investissement.



La signature de cet accord s’inscrit dans le cadre de l’accueil, par la CCIS, d’une délégation économique roumaine, dans une dynamique d’ouverture visant à consolider les relations de coopération économique internationale et à renforcer les liens de communication et de partenariat entre les acteurs économiques et institutionnels des deux parties, rapporte la MAP.



Selon la CCIS, la délégation économique roumaine représente un éventail diversifié de secteurs économiques, de services et d'industries à forte valeur ajoutée, notamment le conseil, la gestion, la comptabilité et les ressources humaines, l’efficacité énergétique, le recrutement et l’attraction des talents, le transport et la logistique spécialisée, les solutions numériques et l’intégration des systèmes, ainsi que des industries à caractère stratégique.



A cette occasion, une présentation institutionnelle de la CCIS de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a été faite, accompagnée de la projection d’une vidéo promotionnelle mettant en avant les atouts économiques et touristiques de la région. Une présentation de la CCIB a également été faite, ainsi que des exposés de présentation des entreprises composant la délégation roumaine.