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Nouvelle édition du Trophée International Mohammed VI de Polo

Du 04 au 10 mai 2026 à Rabat et à Assilah

Vendredi 24 Avril 2026

Nouvelle édition du Trophée International Mohammed VI de Polo
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Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, la Fédération Royale Marocaine de Polo organise la 6è édition du Trophée International Mohammed VI de Polo, du 04 au 10 mai 2026 au Club Polo de la Garde Royale à Souissi à Rabat et au "PGH La Palmeraie Polo Club" à Assilah.

Cet événement sportif international connaîtra la participation de six équipes de Polo, dont l'équipe nationale marocaine, aux côtés d'équipes venant de pays de grande renommée dans cette discipline, souligne la Fédération Royale Marocaine de Polo dans un communiqué.

Ce rendez-vous constitue une opportunité de rivaliser avec les grandes écoles internationales de polo, tout en offrant aux passionnés de ce sport une semaine riche en passion et en esprit de compétition.
Le match d'ouverture et le classement, ainsi que la finale du Trophée, se dérouleront au Club Polo de la Garde Royale à Souissi respectivement les 04, 09 et 10 mai 2026, tandis que les matchs éliminatoires auront lieu au "PGH La Palmeraie Polo Club", les 05, 06, 07 et 08 mai 2026.

Au-delà de sa dimension sportive, la 6è édition du Trophée International Mohammed VI de Polo incarne la vision ambitieuse du Royaume du Maroc de promouvoir la pratique du Polo et de mettre en lumière l'excellence des infrastructures sportives marocaines au niveau international, tout en consolidant les liens d'amitié avec les pays participants à cette prestigieuse manifestation.

Libé

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Tags : Trophée International Mohammed VI de Polo

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