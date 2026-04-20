Au SIAM 2026, le Crédit Agricole du Maroc scelle cinq partenariats stratégiques

Le Groupe Crédit Agricole du Maroc (CAM) a signé, jeudi à Meknès, cinq conventions et mémorandums de partenariat avec des acteurs nationaux et internationaux, couvrant l’éducation financière rurale, la transition verte des filières agricoles, la coopération internationale et la mécanisation agricole.



Signés en marge de la 18ème édition du Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM), en présence du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, ces partenariats visent à renforcer l'inclusion financière des populations rurales, accompagner la transition verte du secteur agricole et mobiliser des financements durables auprès de partenaires internationaux.



La première convention a été signée entre le Groupe CAM, représenté par Mustapha Chehhar, directeur général adjoint et conseiller auprès du président, la Direction régionale de l'agriculture de l'Oriental, représentée par son directeur Mohamed El Yacoubi, et la Direction de développement de l'espace rural et des zones de montage, représentée par son directeur Abdelhadi Sbia, dans le cadre du Projet d’appui au développement rural intégré des zones de montagne de l’Oriental (PADERMO), rapporte la MAP.



Cette convention porte sur le déploiement d’un dispositif structuré d’éducation financière au profit de 10.000 bénéficiaires ruraux dans la région de l’Oriental, organisé sous forme de quatre sessions sur une durée de trois années auprès de 19 communes. Le dispositif repose sur trois axes principaux, à savoir l’inclusion financière, l’autonomisation des populations rurales avec un focus particulier sur les jeunes et les femmes, et le développement territorial durable.



La deuxième convention a été conclue entre le CAM, représenté par son président du Directoire Mohamed Fikrat, et la Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (COMADER), représentée par son président Rachid Benali.



Ce partenariat vise à co-construire un dispositif de financement vert intégré pour accompagner les filières agricoles marocaines dans leur transition verte, à travers le développement de financements durables, le renforcement des capacités techniques des opérateurs et l’amélioration de la résilience climatique des exploitations.



M.Fikrat a également signé un Mémorandum d’entente (MoU) avec la Cassa Depositi e Prestiti (CDP), institution financière de promotion et banque de financement du développement et de la coopération internationale de l’Italie, représentée par Cristina Morelli, responsable du financement souverain, des institutions financières, du financement des entreprises et de la coopération internationale au développement.



Ce partenariat vise le financement de projets durables dans les secteurs de l’agriculture et de l’agro-industrie, des énergies renouvelables et des infrastructures durables, ainsi que la promotion de synergies entre entreprises marocaines et italiennes et l’exploration de solutions de financement innovantes à impact environnemental et social positif.



M.Fikrat a par ailleurs signé une lettre d’intention avec le Fonds international de développement agricole (FIDA), représenté par Naoufel Telahigue, directeur régional du Proche-Orient, Afrique du Nord, Europe et Asie centrale.

Cette convention porte sur la réduction de la pauvreté rurale et le développement d’initiatives conjointes, notamment à travers la plateforme Agri-PDB qui fédère les banques publiques de développement autour de l’agriculture durable, ainsi que le renforcement de la résilience climatique des systèmes agricoles et la promotion de l’inclusion financière au profit des petits producteurs et des populations rurales fragiles.



La cinquième et dernière convention a été signée entre le CAM, représenté par M. Fikrat, et l’Association marocaine des importateurs de matériel agricole (AMIMA). Elle vise à renforcer un partenariat existant en accompagnant les salariés des opérateurs du secteur de la mécanisation agricole à travers des offres de financement dédiées aux particuliers et professionnels.



Ces cinq partenariats illustrent la volonté du Groupe Crédit Agricole du Maroc de se positionner comme levier central du financement du développement agricole et rural durable au Maroc, en mobilisant des expertises nationales et internationales au service d’une agriculture plus verte, plus inclusive et plus résiliente.