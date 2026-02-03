Télécharger ici votre Journal Libération en PDF (1129)

Yassir Zabiri signe à Rennes jusqu'en 2029

Mardi 3 Février 2026

L'avant-centre marocain Yassir Zabiri, champion du monde U20 avec les Lionceaux de l’Atlas, s’est engagé avec le Stade Rennais jusqu’en 2029, en provenance du club portugais du FC Famaliçao, a annoncé le club français de Ligue 1.

"Le Stade Rennais et le club portugais du FC Famaliçao se sont entendus pour le transfert de l’attaquant Yassir Zabiri. Grand espoir du football marocain, il s’est engagé jusqu’en 2029", a écrit le club breton sur son site officiel.

Pur produit de l’Académie Mohammed VI de football, le natif de Marrakech, révélation et meilleur buteur de la dernière Coupe du monde U20 au Chili, va rejoindre la Bretagne après moins de deux ans passés au Portugal.

Zabiri a découvert le football dès son plus jeune âge et intègre le KAC Marrakech pendant deux saisons avant d’être détecté par l’Académie Mohammed VI, à l’âge de 10 ans. Il se construit pendant neuf années et rejoint par la suite l'Union Touarga Sport, club avec lequel il joue son premier match professionnel en janvier 2024.

Après 11 rencontres, 3 buts et 1 passe décisive, il part prendre de l’épaisseur dans le championnat portugais à partir de l’été 2024. Passé le temps de l’adaptation, il parvient à grappiller du temps de jeu avec l’actuel 8e de Liga Portugal, mais c’est au Mondial U20 que Yassir éclate au grand jour.

Au Chili, le jeune attaquant marocain assume son statut de joueur technique en marquant cinq buts dans la compétition, dont un doublé en finale pour décrocher le titre face à l’Argentine.

Le néo-Rennais, qui portera le n°77, "pourra compter sur la présence de son ami d'enfance Abdelhamid Ait Boudlal pour faire plus ample connaissance avec ses nouveaux coéquipiers", souligne son nouveau club.

Le Stade Rennais est actuellement 6ème de Ligue 1 avec un 31 points. Les Bretons étaient attendus hier au stade Vélodrome par l'Olympique de Marseille pour une place en quart de finale de la Coupe de France. 

