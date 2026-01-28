Coupe de la CAF : Le WAC leader en force, l'OCS gère sa course

Le Wydad de Casablanca et l’Olympic de Safi seront à l’épreuve, dimanche prochain, à l’occasion de la 4ème journée de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération africaine, avec des enjeux majeurs pour les deux représentants marocains, engagés dans la course à la qualification.



Leader du groupe B avec un parcours sans faute (9 points), le Wydad de Casablanca fait le déplacement chez Maniema Union, son dauphin avec six unités, dans un duel vers le sommet.



Solides et réguliers depuis le début de la compétition, les Rouge et Blanc ont l’occasion de frapper un grand coup en creusant l’écart en tête du classement et de se rapprocher d’une qualification anticipée.



Avec ses nouvelles recrues de taille, à l’instar de Hakim Ziyech, qui a joué son premier match lors de la manche aller face aux Rd-Congolais, le WAC semble bien placé pour poursuivre son sans-faute.

En face, Maniema se dresse comme un adversaire ambitieux, bien décidé à relancer le suspens dans le groupe.



Le club congolais, auteur d’un parcours convaincant jusque-là, tentera de bousculer la hiérarchie face à un Wydad expérimenté, habitué aux joutes continentales.

Dans le groupe A, l’Olympic de Safi aborde également un rendez-vous déterminant.



Deuxième avec six points, le club marocain accueille les Ivoiriens de San Pedro avec l’objectif de consolider sa position et de rester au contact du leader, l’USM Alger, en tête avec neuf unités.



Les Safiots, en progression constante depuis le début de la phase de groupes, savent que tout faux pas pourrait relancer la concurrence.

Une victoire leur permettrait non seulement de maintenir la pression sur l’USMA, mais aussi de se rapprocher d’une qualification historique pour la suite de la compétition.