Télécharger ici votre Journal Libération en PDF (1129)

CONTACT
LibéSPort



Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Jawad El Yamiq de retour au Real Zaragoza

Mardi 3 Février 2026

Jawad El Yamiq de retour au Real Zaragoza
Autres articles
Le défenseur international marocain Jawad El Yamiq a fait son retour au Real Zaragoza, club de deuxième division espagnole, qu’il rejoindra jusqu’à la fin de la saison, a annoncé lundi la formation aragonaise.

Le club espagnol a indiqué dans un communiqué qu’il est parvenu à un accord de principe pour l’engagement du Lion de l’Atlas, âgé de 32 ans, sous réserve de la visite médicale d’usage.

Défenseur central expérimenté, El Yamiq retrouve un club qu’il connaît bien, pour y avoir évolué lors de la seconde moitié de la saison 2019-2020, disputant 14 rencontres et s’y distinguant par sa solidité défensive et sa qualité de lecture du jeu.

International marocain à 41 reprises, le joueur formé à l’Olympique de Khouribga (OCK) totalise plus de 300 matchs professionnels. Son parcours est marqué par un passage remarqué au Raja de Casablanca, avant plusieurs expériences en Europe, notamment au Genoa et à Perugia en Italie, ainsi qu’au Real Valladolid, où il s’est illustré par des prestations régulières.

Après un passage dans le championnat saoudien, El Yamiq revient en Espagne avec l’objectif d’apporter son expérience et sa stabilité à l’arrière-garde de Zaragoza dans la dernière ligne droite de la saison.

Libé

Lu 206 fois

Tags : Jawad El Yamiq, Real Zaragoza

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication