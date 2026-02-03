Télécharger ici votre Journal Libération en PDF (1129)

Bellingham blessé à la cuisse gauche et absent environ un mois

Mardi 3 Février 2026

Le milieu de terrain anglais du Real Madrid Jude Bellingham, sorti touché dimanche lors du match de Liga contre le Rayo Vallecano (2-1), souffre d'une blessure musculaire à la cuisse gauche selon le club espagnol, et devrait être absent plusieurs semaines.

"Après les examens réalisés aujourd'hui sur notre joueur Jude Bellingham par les services médicaux du Real Madrid, une blessure au muscle semi-tendineux de la jambe gauche a été diagnostiquée", écrit le Real dans un communiqué, sans préciser la durée d'indisponibilité de son joueur.

Selon la presse espagnole, l'international anglais de 22 ans devrait être éloigné des terrains pendant environ un mois, et il est donc forfait pour les prochaines échéances madrilènes, dont la confrontation avec le Benfica Lisbonne en barrages de Ligue des champions (17 et 25 février).

Bellingham, titulaire dimanche lors de la victoire (2-1) acquise dans la souffrance contre le Rayo avec un penalty à la dernière seconde de Kylian Mbappé, avait quitté ses coéquipiers dès la 10e minute après s'être blessé tout seul lors d'un appel en profondeur.
 

Tags : Bellingham, blessure

