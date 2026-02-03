Karim Benzema passe de Al-Ittihad à Al-Hilal, pour un contrat d'un an et demi

L'attaquant français Karim Benzema, qui était en froid avec son club d'Al Ittihad, a rejoint un autre club saoudien, Al-Hilal, actuel leader du championnat, où il a signé un contrat d'un an et demi, a annoncé lundi le club basé à Riyad.



Ce dernier "a engagé la star française Karim Benzema" "pour un an et demi", a-t-il annoncé dans un communiqué lundi soir. Le Ballon d'Or 2022, âgé de 38 ans et auteur de 8 buts en 14 matches de championnat cette saison, arrive libre dans sa nouvelle équipe.



L'attaquant français n'avait pas participé aux deux dernières rencontres d'Al-Ittihad, mécontent de l'offre de prolongation qui lui a été formulée, avaient rapporté plusieurs médias.



Benzema aurait notamment reçu une proposition du Nigérian Michael Emenalo, directeur sportif du championnat saoudien, qu'il a jugée "insultante" puisqu'elle reviendrait à "jouer gratuitement" en dehors de ses droits d'image, selon son entourage.



L'ancien international français (97 sélections, 37 buts) avait rejoint le club de Jeddah en 2023 après 14 saisons passées au Real Madrid durant lesquelles il a notamment remporté cinq Ligues des champions. Il a été sacré champion d'Arabie Saoudite la saison dernière.

Distancé de 12 points par le leader Al Hilal, Al Ittihad semble avoir perdu toutes chances de défendre son titre en championnat.



Les deux clubs appartiennent tous deux au Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite (PIF).

Sa dernière apparition en Bleu remonte au 13 juin 2022 lors d'une défaite 1-0 contre la Croatie en Ligue des nations, au Stade de France.