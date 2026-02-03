Hakimi suspendu pour le clasico PSG-Marseille

Le latéral droit du PSG, Achraf Hakimi, sera suspendu pour le sommet de Ligue 1 dimanche prochain face à l'OM, suite à son expulsion pour faute à la 75e minute du match disputé le week-end dernier contre Strasbourg (1-2).



Arrivé semelle en avant sur le pied gauche de l'Argentin Joaquín Panichelli, l'international marocain a d’abord reçu un carton jaune, mais l'arbitre a décidé de l'exclure après l'intervention du VAR.



Réduits à dix dans le dernier quart d'heure, les Parisiens ont cependant arraché la victoire face au club alsacien pour reprendre deux points d'avance sur Lens en tête du classement.

Les coéquipiers d'Hakimi, sous pression par le succès de Lens contre Le Havre vendredi (1-0) lui permettant d'occuper la première place provisoirement, sont parvenus à inscrire le deuxième but grâce à une tête croisée de Nuno Mendes.



A l'issue de ce sommet intense durant lequel le gardien Matveï Safonov fut l'auteur d'un nouvel exploit sur penalty, le PSG a repris deux points d'avance sur Lens, alors que Strasbourg est septième avec 30 points.



Luis Enrique a affirmé dimanche soir que la première période du PSG à Strasbourg avait été «très faible» avant de «créer plus de choses» pour s'imposer (2-1) et reprendre le fauteuil de leader de la Ligue 1.



"C'est important pour nous de récupérer un peu plus la confiance et la précision : on dispose du ballon tout le temps, mais on a besoin d'être précis", a indiqué Luis Enrique lors d'une conférence de presse après le match, rendant hommage notamment à son gardien.