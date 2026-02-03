Télécharger ici votre Journal Libération en PDF (1129)

CONTACT
LibéSPort



Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

L'international marocain Souffian El Karouani tout proche de l'OM

Mardi 3 Février 2026

L'international marocain Souffian El Karouani tout proche de l'OM
Autres articles
L'Olympique de Marseille (OM) serait en passe de finaliser l’arrivée du latéral gauche marocain Souffian El Karouani, en provenance du FC Utrecht, rapportent lundi des médias français.

Le joueur de 25 ans, dont le contrat avec le club néerlandais arrive à échéance en juin prochain, pourrait rejoindre la formation phocéenne avant la clôture du mercato hivernal, indique le quotidien sportif "L’Equipe".

Suivi depuis plusieurs mois par la cellule de recrutement marseillaise, El Karouani figurait initialement parmi les priorités estivales de l’OM, mais les difficultés rencontrées au poste de latéral gauche, notamment avec la blessure d’Emerson Palmieri, auraient contraint les dirigeants olympiens à accélérer le dossier, selon la même source.

Né en 2000 à Bois-le-Duc (Pays-Bas), Souffian El Karouani a été formé dans sa ville natale avant de poursuivre son développement au NEC Nimègue, puis au FC Utrecht qu’il a rejoint en 2023.

Profil offensif et technique, El Karouani compte cinq sélections avec les Lions de l’Atlas.
 

Libé

Lu 209 fois

Tags : international marocain, OM, Souffian El Karouani

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication