L'international marocain Souffian El Karouani tout proche de l'OM

L'Olympique de Marseille (OM) serait en passe de finaliser l’arrivée du latéral gauche marocain Souffian El Karouani, en provenance du FC Utrecht, rapportent lundi des médias français.



Le joueur de 25 ans, dont le contrat avec le club néerlandais arrive à échéance en juin prochain, pourrait rejoindre la formation phocéenne avant la clôture du mercato hivernal, indique le quotidien sportif "L’Equipe".



Suivi depuis plusieurs mois par la cellule de recrutement marseillaise, El Karouani figurait initialement parmi les priorités estivales de l’OM, mais les difficultés rencontrées au poste de latéral gauche, notamment avec la blessure d’Emerson Palmieri, auraient contraint les dirigeants olympiens à accélérer le dossier, selon la même source.



Né en 2000 à Bois-le-Duc (Pays-Bas), Souffian El Karouani a été formé dans sa ville natale avant de poursuivre son développement au NEC Nimègue, puis au FC Utrecht qu’il a rejoint en 2023.



Profil offensif et technique, El Karouani compte cinq sélections avec les Lions de l’Atlas.

