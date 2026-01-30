Télécharger ici votre Journal Libération en PDF (1129)

Buteur, Ezzalzouli envoie le Betis en huitièmes de Ligue Europa

Vendredi 30 Janvier 2026

Le Betis Séville s'est imposé 2 à 1 face à Feyenoord, jeudi soir au stade Benito-Villamarín, grâce à des réalisations d’Antony et de l’international marocain Abdessamad Ezzalzouli, lors de la 8e et dernière journée de la phase de ligue de Ligue Europa.

L’ailier brésilien Antony a ouvert le score dès la 17ᵉ minute d’une frappe délicate depuis l’extérieur de la surface, alors que le ballon semblait presque sous son corps.
Le Betis a doublé la mise un quart d’heure plus tard par l’intermédiaire d’Ezzalzouli (35ᵉ), suite à une tête qui a pris à défaut le gardien de Feyenoord, offrant ainsi un avantage confortable aux Andalous.

Au retour des vestiaires, les hommes de Manuel Pellegrini ont opté pour une gestion prudente de leur avance, multipliant les séquences de possession sans accélérer le rythme et misant sur le manque d’efficacité offensive de leurs adversaires, à l’image de Larin, qui a manqué une occasion franche de la tête dès la reprise.

Cette approche attentiste a toutefois permis à Feyenoord de réduire l’écart à la 77ᵉ minute par Casper Tengstedt, auteur d’un spectaculaire lob après un duel avec Pau López, sorti de sa surface pour tenter d’entraver la progression de l’attaquant, lequel a fait preuve de sang-froid pour un finish en beauté.

