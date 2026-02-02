Rennes s’offre la révélation du Mondial U20, Yassir Zabiri

A la veille de la fermeture du mercato d’hiver, le Stade rennais s’apprête à boucler l’un des dossiers offensifs les plus prometteurs. Le club breton a trouvé un accord verbal avec FC Famalicão pour le transfert de Yassir Zabiri, attaquant marocain de 20 ans, révélation éclatante du dernier Mondial U20.



Ce mouvement intervient dans un contexte précis. Après le départ de Kader Meïté vers Al-Hilal pour une somme dépassant les 30 millions d’euros, Rennes devait rapidement combler le vide laissé en pointe. Le profil de Zabiri s’est imposé comme une évidence : jeune, explosif et déjà rompu à l’exigence du haut niveau.



Le grand public l’a découvert au Chili, lors de la Coupe du monde U20, où il a terminé co-meilleur buteur du tournoi avec cinq réalisations, dont un doublé décisif en finale face à l’Argentine. Une performance majuscule, symbole du sacre historique des Lionceaux de l’Atlas, et qui a fait basculer sa carrière dans une autre dimension.



De retour au Portugal, l’attaquant n’a pas tardé à confirmer. Sous le maillot de Famalicão, il a inscrit quatre buts en championnat en quatorze apparitions toutes compétitions confondues, gagnant progressivement la confiance de sa direction. Des prestations solides qui ont attiré l’attention de plusieurs cadors européens, de Porto à l’Olympique de Marseille, en passant par Wolfsburg et des clubs du Golfe.



C’est pourtant la Ligue 1 que Zabiri a choisie. Selon Foot Mercato, un contrat de quatre ans et demi l’attend déjà à Rennes, preuve de la volonté du club d’inscrire ce pari dans la durée. La visite médicale est imminente, tout comme l’officialisation du transfert.



Pour le Stade rennais, l’opération s’inscrit dans une logique de projection et de construction. Pour Yassir Zabiri, ce nouveau chapitre pourrait servir de tremplin vers les sommets, avec en ligne de mire une ambition assumée : confirmer en club et se frayer une place parmi les Lions de l’Atlas en vue du Mondial 2026.