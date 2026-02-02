LDC d’Afrique : Victoire de Pyramids d'Egypte contre la RS Berkane

-
Les buts de Pyramids ont été inscrits par Mahmoud Abdelhafiz à la 11e minute, Nasser Maher (74e) et Ahmed Atef (80e).
Pour sa part, l'Olympic de Safi s'est imposé à domicile face aux Ivoiriens de San Pedro FC (2-1), en match de la 4ème journée (Groupe A) de la Coupe de la Confédération africaine de football.
Les deux buts des Safiots ont été signés Salaheddine Errahouli (30è) et Moussa Koné (89è). Amalaman Allou a réduit le score pour les Ivoiriens (90è+2).
Grâce à cette victoire, l'OCS (9 points) pointe à la deuxième position de la poule juste derrière l'USM Alger (10 pts), faisant un grand pas vers la qualification au prochain tour.
San Pedro FC occupe, quant à lui, la 3è place avec 3 unités.