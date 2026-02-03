Télécharger ici votre Journal Libération en PDF (1129)

L’Atlético Madrid renforce son effectif avec Ademola Lookman et Obed Vargas

Mardi 3 Février 2026

L’Atlético de Madrid a renforcé son effectif lors du mercato hivernal en s’attachant les services de l’attaquant nigérian Ademola Lookman et du milieu de terrain mexicain Obed Vargas.

Le club madrilène a annoncé avoir trouvé un accord avec l’Atalanta Bergame pour le transfert de Lookman, une opération encore conditionnée à la visite médicale et à la signature du contrat, destinée à consolider le secteur offensif des Colchoneros.

Agé de 28 ans, l’international nigérian s’est récemment illustré en terminant troisième de la Coupe d’Afrique des nations avec le Nigeria. Il s’était également distingué la saison passée en inscrivant un triplé retentissant en finale de la Ligue Europa.

De son côté, Obed Vargas est arrivé lundi à Madrid afin de se soumettre à la visite médicale préalable à son engagement avec l’Atlético. Agé de 20 ans, l'international mexicain est actuellement sous contrat avec le Seattle Sounders.

Né en Alaska, Vargas a effectué l’ensemble de sa carrière professionnelle aux Etats-Unis. Son avenir immédiat au sein du club madrilène reste à définir, entre une intégration au groupe professionnel ou un prêt à une autre formation.

Tags : Ademola Lookman, Atlético Madrid, Obed Vargas

