Serie A : Naples reprend des couleurs

Trois jours après son élimination en Ligue des champions, Naples a soigné son coup de blues en battant la Fiorentina 2 à 1 samedi lors de la 23e journée du Championnat d'Italie.



Battu à domicile par Chelsea mercredi (3-2), le Napoli, qui restait sur une lourde défaite en Serie A sur le terrain de la Juventus Turin (3-0), a renoué avec la victoire grâce à des buts d'Antonio Vergara (11e) et de Miguel Gutierrez (49e).



L'équipe d'Antonio Conte a tremblé quand la Fiorentina a rapidement réduit le score (51e), mais elle a tenu le choc et conservé son avantage.



Grâce à ce succès, seulement le troisième de l'année 2026 en sept matches de championnat, le champion en titre est remonté, au moins provisoirement, sur le podium (3e, 46 pts), en débordant l'AS Rome (4e, 43 pts), opposé lundi à l'Udinese.



Il est aussi revenu sur les talons de l'AC Milan (2e, 47 pts) qui attendra mardi à Bologne pour disputer son match de la 23e journée, mais accuse six longueurs de retard sur le leader, l'Inter, en déplacement dimanche à Crémone.



Cette victoire a aussi un coût pour une équipe accablée par les blessures de longue durée (De Bruyne, Aguissa, Lukaku): son capitaine Giovanni Di Lorenzo est sorti sur une civière après s'être tordu un genou en tentant de reprendre un corner de la tête (29e).

La Fiorentina, elle, reste bloquée à la 18e place (17 pts), à une longueur de Lecce qui occupe la 17e place, synonyme de maintien.