Télécharger ici votre Journal Libération en PDF (1129)

CONTACT
LibéSPort



Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Botola Pro D1 "Inwi" : Large victoire du Raja de Casablanca face à la Renaissance Zemamra

Nul blanc entre l'Ittihad de Tanger et le Kawkab de Marrakech

Lundi 2 Février 2026

Botola Pro D1 "Inwi" : Large victoire du Raja de Casablanca face à la Renaissance Zemamra
Botola Pro D1 "Inwi" : Large victoire du Raja de Casablanca face à la Renaissance Zemamra
Autres articles
Le Raja de Casablanca a pris le dessus sur la Renaissance Zemamra (3-0), en match comptant pour la 10ème journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football, disputé dimanche au Complexe Mohammed V.

Adam Ennafati a signé un doublé pour les Verts (25è) et (86è, pen). Entretemps, Ismail Khafi (70è) avait doublé la mise pour les hommes de Fadlu Davids.

Grâce à cette victoire, le Raja (19 points/9 matchs) s'accapare une place dans le trio de tête juste derrière le Wydad de Casablanca (20 pts/8 matchs) et le Maghreb de Fès (20 pts/10 matchs). La Renaissance Zemamra stagne, quant à elle, à la 11ème position avec 8 points, aux côtés du Kawkab de Marrakech.

L'Ittihad de Tanger et le Kawkab de Marrakech se sont, quant à eux, quittés dos à dos (0-0) dans un match disputé au Grand Stade de la Cité du Détroit.

Suite à ce nul, l'IRT s'empare provisoirement de la 7ème place avec 12 points, alors que le KACM rejoint la Renaissance Zemamra à la 11ème position avec 8 unités.

Libé
Lundi 2 Février 2026

Lu 184 fois

Tags : Botola Pro D1 Inwi, Ittihad de Tanger, Kawkab de Marrakech, Raja de Casablanca, Renaissance Zemamra

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication