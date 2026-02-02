Coupe de la CAF : Le Wydad s’incline à Lubumbashi face à Maniema Union

-
L’attaquant Beny Namboka a ouvert le score pour Maniema Union à la 34e minute, avant que les Congolais ne doublent la mise à la 61e minute, à la suite d’un but contre son camp de Mehdi Benabid.
L’unique but du Wydad de Casablanca a été inscrit par Hamza Hannouri, sur penalty (66e).
Après cette défaite, le Wydad partage la première place du groupe B avec Maniema Union (9 points chacun), avec un goal-average favorable aux Casablancais.