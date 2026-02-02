Coupe de la CAF : Le Wydad s’incline à Lubumbashi face à Maniema Union

Télécharger ici votre Journal Libération en PDF (1129)

Lundi 2 Février 2026

Le Wydad de Casablanca s’est incliné face au club congolais de Maniema Union par 2 buts à 1, lors d’un match de la quatrième journée du groupe B de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), disputé dimanche à Lubumbashi, en République démocratique du Congo (RDC).

L’attaquant Beny Namboka a ouvert le score pour Maniema Union à la 34e minute, avant que les Congolais ne doublent la mise à la 61e minute, à la suite d’un but contre son camp de Mehdi Benabid.

L’unique but du Wydad de Casablanca a été inscrit par Hamza Hannouri, sur penalty (66e).
Après cette défaite, le Wydad partage la première place du groupe B avec Maniema Union (9 points chacun), avec un goal-average favorable aux Casablancais.

Tags : Coupe de la CAF, Lubumbashi, Maniema Union, Wydad

