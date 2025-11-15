Yassine Bounou : Le dernier rempart devenu symbole d’une génération dorée

Discret, serein, toujours souriant même dans les moments les plus délicats, mais décisif comme peu de gardiens dans l’histoire du football africain et mondial, Yassine Bounou, sacré, mercredi à Rabat, pour la deuxième fois meilleur portier en Afrique, continue de marquer son époque, porté par une carrière riche en titres, en records et en émotions fortes.



A 34 ans, le gardien des Lions de l’Atlas est un leader calme, loin des projecteurs. Son humilité, sa discipline et sa capacité à gérer la pression font de lui un modèle pour toute une génération de jeunes gardiens marocains et africains.



Bounou a fait ses premiers pas dans les catégories jeunes du Wydad de Casablanca, où son talent est vite repéré. Très tôt, il impressionne par son calme, sa lecture du jeu et sa capacité à diriger sa défense, des caractéristiques lui ouvrant les portes de l’Europe.



Son arrivée à l’Atlético de Madrid en 2012 marque le début d’un long apprentissage, d’abord avec l’équipe réserve et après lors de deux saisons sous prêt à Saragosse et à Girona.

Après des prestations régulières et une constance particulière dans un poste exigeant, la carrière de Bounou a connu une nouvelle dimension au FC Séville où il est devenu un gardien de classe mondiale et le «fils prodige de Séville».



Son rôle dans le sacre des Sévillans en Ligue Europa 2020, puis son Trophée Zamora du meilleur gardien de la Liga en 2022, devenant ainsi le premier gardien africain à remporter cette distinction, lui offrent une reconnaissance internationale.



Synonyme de fiabilité et de sérénité, Bounou est devenu, au fil des années, le pilier des Lions de l’Atlas, un groupe qui a façonné l’image d’un Maroc moderne, audacieux et confiant.

Son moment de gloire mondial reste la Coupe du monde 2022, où il se transforme en héros national. Ses parades face à l’Espagne en huitièmes, puis ses matchs impeccables contre le Portugal ou la Belgique, propulsent le Maroc vers une demi-finale historique, première pour une nation africaine et arabe.



Plus qu’un gardien, Bounou devient le visage d’une génération brillante, portée par un nouveau souffle et une ambition illimitée.