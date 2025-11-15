Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Le stade de Tanger, l’une des meilleures infrastructures sportives au monde

Pour le quotidien sportif espagnol AS

Dimanche 16 Novembre 2025

Le stade de Tanger, l’une des meilleures infrastructures sportives au monde
Autres articles
Avec la récente rénovation du Grand stade de Tanger, la ville du Détroit dispose désormais de l'une des meilleures infrastructures sportives au monde, souligne vendredi le quotidien sportif espagnol AS.

Le stade de Tanger, l’un des meilleurs stades du continent africain et du monde, a fait l’objet de profondes transformations, notamment la suppression de la piste d’athlétisme et l’augmentation de sa capacité à 75.000 spectateurs, indique le journal.

Entièrement rénové, le complexe combine modernité et confort, offrant une atmosphère conviviale et un cadre exceptionnel aux passionnés de football, écrit le média espagnol.

Dotée d’équipements de pointe, cette infrastructure ultramoderne dispose de systèmes d’éclairage et de sonorisation répondant aux normes les plus strictes de la FIFA, ainsi que de gigantesques écrans installés à l’intérieur comme à l’extérieur de l’enceinte, relève la publication.

L’auteur de l'article met également en lumière l’exploit des ingénieurs marocains, qui ont réussi à achever en seulement 69 jours le montage de la nouvelle toiture, l’une des plus vastes au monde, notant que cette réalisation, conçue pour s’adapter aux conditions climatiques locales, garantit par ailleurs une luminosité naturelle optimale, témoignant du savoir-faire et de l’efficacité des équipes techniques.

Rappelant que le stade avait accueilli la finale de la Supercoupe d’Espagne en 2018 entre le FC Barcelone et le Séville FC, AS fait savoir qu’il sera le théâtre d’une demi-finale de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (du 21 décembre au 18 janvier) et figurera parmi les principales enceintes de la Coupe du Monde 2030.

Libé

Lu 118 fois

Tags : AS, infrastructures sportives, quotidien sportif espagnol, stade de Tanger

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

 
Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication