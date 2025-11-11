Augmenter la taille du texte
Nouvelle édition du Championnat du Maroc Equiplay : Les 15 et 16 novembre au Domaine de Sidi Berni

Vendredi 14 Novembre 2025

Nouvelle édition du Championnat du Maroc Equiplay : Les 15 et 16 novembre au Domaine de Sidi Berni
La Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE) organise, le week-end prochain au Domaine de Sidi Berni (près de Skhirat), la 4ème édition du Championnat du Maroc Equiplay.

Adoptée par la FRMSE dans un objectif de généralisation et de dynamisation de la pratique équestre, l'Equiplay est une discipline à vocation éducative et ludique, indique, mercredi, un communiqué de la Fédération.

Cet événement, inscrit dans le calendrier officiel de la FRMSE, s'adresse aux cavaliers de tout âge et vise à enseigner les bases fondamentales de l’équitation moderne tout en renforçant l'esprit d'équipe, ajoute la même source.

L'Equiplay englobe trois activités distinctes, à savoir le Pony-Games, un jeu collectif axé sur la vitesse et l'habileté motrice, l’équifun, une épreuve d’animation chronométrée testant la maniabilité, le saut d'obstacle, le contrôle de la vitesse et l'adresse et le Carrousel, une épreuve libre et par équipes, impliquant les trois allures, chorégraphiée en musique et pouvant être présentée en costume.
Selon la Fédération, l'Equiplay s’est imposé comme un véritable propulseur pour l'accès à la compétition, attesté par une augmentation significative de l'activité.

Les chiffres enregistrés témoignent d'une dynamique positive, notamment par le doublement du nombre de compétitions nationales, ainsi que par l'intensification des efforts de formation des juges, encadrants et moniteurs, affirme la FRMSE, ajoutant que cette progression a permis à des clubs majeurs de rejoindre le cercle des participants et de se qualifier aux championnats.

