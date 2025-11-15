Augmenter la taille du texte
Dimanche 16 Novembre 2025

Le Maroc accueillera le deuxième tour de la Coupe des champions féminine de la FIFA en décembre
Le Maroc accueillera le 14 décembre prochain, au stade municipal de Berrechid, le deuxième tour de la toute nouvelle Coupe des champions féminine de la FIFA, a annoncé la faîtière mondiale du football.

Vainqueur du premier tour, le 8 octobre dernier, face aux championnes d'Océanie d’Auckland United (1-0), le club chnois de Wuhan Chegu Jiangda (WFC), sacré en Ligue asiatique des champions féminine, y affrontera le futur lauréat de la Ligue des champions féminine de la CAF, actuellement disputée en Egypte jusqu’au 21 novembre.

Le vainqueur de cette confrontation se qualifiera pour le tour final, précise la FIFA dans un communiqué.

Cette édition inaugurale réunit les six champions continentaux de la dernière saison complète, avec pour objectif de désigner le meilleur club féminin du monde.

Lors du tour final, Arsenal Women FC, champion d’Europe, affrontera l’équipe issue du deuxième tour, tandis que Gotham FC, représentant la Concacaf, défiera les Brésiliennes de Corinthians, championnes de la CONMEBOL, dans l’autre demi-finale.

Approuvée par le Conseil de la FIFA en mai 2024, la Coupe des champions féminine est organisée lors des années sans Coupe du monde des clubs féminine, dont la première édition aura lieu en 2028.

Ces nouvelles compétitions s’inscrivent dans la stratégie de la FIFA visant à élargir les opportunités offertes au football féminin interclubs.

La FIFA a également dévoilé l’identité visuelle de la Coupe, dominée par des tons noirs et dorés. Son emblème met en avant un imposant "W", symbole de force, d’autonomisation et de l’essor continu du football féminin.

