La France bat l'Ukraine et se qualifie pour le Mondial-2026

La sélection française de football a validé sa qualification pour la phase finale de la Coupe du monde 2026 grâce à son large succès face à l’Ukraine (4-0), jeudi soir au Parc des Princes à Paris, lors de la 5ᵉ journée des éliminatoires européennes (groupe D).



Dominateurs et réalistes, les hommes de Didier Deschamps se sont imposés grâce à un doublé de leur capitaine Kylian Mbappé (55ᵉ s.p., 83ᵉ), ainsi qu’à des réalisations de Michael Olise (76ᵉ) et Hugo Ekitiké (88ᵉ).



Déjà vainqueurs 2-0 à l’aller, les Bleus confirment leur supériorité sur ce groupe D. Ils ont consolidé leur statut de leader avec un total de 13 points et ne peuvent plus être rejoints à une journée de la fin des qualifications au Mondial-2026 qui sera organisé conjointement par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada.

Avec ce succès, la France a validé sa huitième qualification consécutive pour une phase finale de Coupe du monde.



Quant à elle, l’Ukraine, désormais reléguée à six points, jouera encore sa survie dans la compétition lors de la dernière journée.

Assurée de terminer en tête de son groupe, l’équipe de France se déplacera en Azerbaïdjan dimanche pour un match sans enjeu, tandis que l’Ukraine affrontera l’Islande pour tenter d’arracher une place qualificative.