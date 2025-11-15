Plus de 170 footballeurs colombiens manifestent pour leurs conditions de travail

Plus de 170 footballeurs colombiens se sont allongés jeudi sur la pelouse avant leurs matchs pour réclamer de meilleures conditions de travail, ont constaté des journalistes de l'AFP.



Ils sont restés au sol quelques secondes après le coup d'envoi de huit matchs du principal championnat colombien. Parmi eux, des joueurs des principales équipes du pays, comme l'Atlético Nacional et l'América de Cali.



Ils protestent contre le refus présumé de l'instance dirigeante du football colombien et de la fédération locale de signer un accord sur l'amélioration des conditions de travail, a indiqué le syndicat des footballeurs (Acolfutpro).

Les joueurs demandent un accord prévoyant notamment une augmentation de leur pourcentage sur les transferts et une amélioration de la couverture santé.



"Le message est clair: les footballeurs exercent leur droit fondamental de manifester", a revendiqué le syndicat dans un communiqué.

Les deux instances mises en cause n'ont pas réagi à ce stade.