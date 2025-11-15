Mondial U17 : Un remake Maroc-Mali

L’équipe nationale des moins de 17 ans croisera le fer avec son homologue malienne, ce mardi au terrain n°7 de l’Aspire Zone à Doha (16h45 GMT+1) pour le compte des 8es de finale du Mondial de la catégorie, dans un remake de la finale de la Coupe d’Afrique des nations (Maroc-2025), tandis que l’Ouganda, qualifié aux dépens du Sénégal, affrontera le Burkina Faso.



Les Lionceaux de l’Atlas, tombeurs des Etats-Unis aux 16es de finale aux tirs au but (1-1, 4-3 t.a.b) dans un match où le gardien Chouaïb Bellaarouch s’est érigé en maître absolu avec deux arrêts décisifs qui ont permis au Maroc d’accéder à la phase des 8es, vont devoir réitérer leur exploit de la CAN lorsqu’ils ont battu le Mali en finale de cette compétition (0-0, 2-4 t.a.b).



Un match qui ne sera pas de tout repos pour l’effectif de Nabil Baha, conscient de l’importance de ce duel et de son enjeu pour la suite de la compétition.



A cet égard, le sélectionneur national avait indiqué à l’issue du match contre les Etats-Unis que "nous connaissons bien notre prochain adversaire, contre qui nous avons joué et remporté la finale de la Coupe d’Afrique des nations, mais c’est une compétition différente avec un autre état d’esprit", estimant que "le match contre le Mali va être difficile, mais nous allons chercher la victoire pour rester dans cette compétition".



Un avis partagé par Chouaïb Bellaarouch qui avait souligné que "le match contre le Mali sera différent", expliquant que "nous allons faire face à une équipe différente avec un autre objectif et un autre état d’esprit".



Les Maliens, qui ont éliminé la Zambie aux 16es de finale en l’emportant 3 à 1, tenteront donc de prendre leur revanche face aux Lionceaux de l’Atlas qui, eux, sont déterminés à poursuivre leur parcours au Mondial qatari.



L’Ouganda, sur un nuage après avoir éliminé, samedi, le Sénégal aux 16es (1-0), continue d’écrire sa propre histoire dans cette compétition où il a fait sensation pour sa première participation à une Coupe du monde, toutes catégories d’âge et genres confondus.



En effet, les Grues ont enchaîné les exploits en battant 1-0 la France (finaliste en 2023) pour arracher leur billet pour les seizièmes de finale, où ils ont brillé face au Sénégal pour décrocher leur qualification au tour suivant.



Ils défieront le Burkina Faso qui, jouant une belle partition de résilience et de combativité samedi, a réussi la plus grosse surprise de cette phase en éliminant l’Allemagne, championne en titre en Indonésie en 2023, par 1 but à 0.



Galvanisés par cet exploit et un bon football déroulé face à l’Allemagne, les Petits Etalons ne ménageront certainement aucun effort pour s’imposer dans ce deuxième duel 100% africain des 8es de final.