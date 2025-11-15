Walid Regragui : Nous avons un état d’esprit élevé et un bon groupe pour aborder la CAN

Le sélectionneur national Walid Regragui a affirmé, mardi soir à Tanger, que l’équipe nationale dispose d’un état d’esprit élevé et d’un bon groupe pour aborder la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN), qui se déroulera au Maroc.



"Ce qui m’importe, c’est la manière dont nous allons aborder la CAN. Nous avons un état d’esprit élevé et un bon groupe, et chaque joueur sait qu’il doit prouver sa place au sein de l’équipe nationale", a souligné M. Regragui lors de la conférence de presse qui a suivi le match amical remporté par le Maroc face à l'Ouganda au Grand Stade de Tanger.



"J’ai des certitudes concernant ce groupe", a-t-il enchainé, ajoutant: "Je dis aux joueurs: il faut rester fidèles à nos valeurs et marquer des buts car c’est l’essentiel, et arriver à la CAN avec un groupe soudé, car c’est ainsi que l’on aura la possibilité de gagner la coupe".



Selon lui, "chacun rêve de jouer la CAN sur son sol. Aujourd’hui, nous avons une grande opportunité, mais également une grande responsabilité. Nous ressentons l’enthousiasme des supporters pour remporter le titre. C’est une pression que nous devons utiliser positivement et gérer, afin de donner le meilleur de nous-mêmes et d’être au plus haut niveau".



A propos du match du jour, Regragui a indiqué que "la rencontre n’a pas été facile, car nous avons affronté une équipe africaine dotée d'une grande puissance physique", précisant que la différence avec le précédent match amical contre le Mozambique réside dans l’efficacité dans la surface de réparation.



"Aujourd’hui, nous avons joué avec beaucoup de fluidité et de mobilité, avec le moins de touches de balle possible et davantage de joueurs dans le camp adverse", a-t-il expliqué.



Pour le sélectionneur national: "Nous comptons aujourd’hui 18 victoires consécutives. Nous avons disputé des matchs de styles différents : certains où nous avons marqué de nombreux buts, d’autres où nous n’en avons inscrit qu’un seul".



Il a souligné que "lorsque l’efficacité est de notre côté, il devient difficile pour l’adversaire de rivaliser avec la sélection nationale".