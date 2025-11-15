Fouzi Lekjaa : Les jeunes du continent africain, un réservoir de créativité

Les jeunes du continent africain constituent un «réservoir de créativité» dont l'énergie permet d'envisager l'avenir de l'Afrique avec optimisme, non seulement dans le domaine du football, mais au-delà, a souligné, mercredi soir à Rabat, le président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa.



«Les progrès réalisés par le football africain sont en partie dus à la prise de conscience générale de la nécessité de faire confiance à nos jeunes et de leur offrir les conditions qui leur permettent d'exceller et de relever les défis», a affirmé M. Lekjaa lors de la cérémonie de remise des prix de la Confédération africaine de football (CAF) au titre de l’année 2025.



Dans ce sens, il a relevé que les stars africaines ont fait la gloire de grands clubs internationaux dans le passé, leurs noms brillant davantage que ceux de leurs clubs internationaux, faisant observer que la CAF fait de grands progrès en matière de modernisation et de bonne gestion.



M. Lekjaa a, par ailleurs, ajouté que l'essence même de l'expérience marocaine dans le domaine du sport, et plus particulièrement du football, «s'inscrit dans une politique nationale d'envergure sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, soulignant que le Souverain est convaincu que le sport fait partie intégrante du développement global dont les jeunes sont au cœur.



Le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, «restera cet arbre qui plonge ses racines profondément en Afrique et étend ses branches vers l'autre rive de la Méditerranée, servant ainsi de trait d'union et de point de passage, incarnant cette ouverture qui embrasse la diversité créative et la richesse créatrice, et s'efforçant avec ses frères de créer un climat de fraternité et de main tendue en permanence», a conclu le président de la FRMF.



La cérémonie des CAF Awards a été marquée par la présence, notamment, du président de la FIFA, Gianni Infantino, du président de la CAF, Patrice Motsepe, du ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, ainsi que des responsables des fédérations nationales de football africaines et d'une pléiade de stars du football africain.