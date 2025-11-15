Augmenter la taille du texte
Othmane Maamma : Trajectoire d’un prodige

Jeudi 20 Novembre 2025

Othmane Maamma : Trajectoire d’un prodige
A tout juste vingt ans, Othmane Maamma, sacré par la CAF meilleur jeune joueur en Afrique au titre de l’année 2025, s’impose déjà comme l’un des joueurs les plus marquants de sa génération.

En l’espace de quelques mois, le jeune milieu offensif de Watford a enchaîné les performances de haut niveau, jusqu’à devenir un symbole d’espoir pour tout le football africain. Son parcours récent, marqué par un titre de champion du monde U20, une élection comme meilleur joueur du tournoi, puis l’obtention du Prix du Meilleur Jeune Joueur d’Afrique 2025, raconte l’histoire d’un talent exceptionnel, mais aussi d’un travailleur acharné.

Ce qui distingue Othmane Maamma, ce n’est pas uniquement son talent : c’est l’équilibre entre créativité et discipline. Capable d’éclairer un match par une inspiration technique, il conserve néanmoins une rigueur stratégique qui impressionne les entraîneurs. Son leadership naturel, déjà visible dans les catégories de jeunes, lui vaut le respect du vestiaire et l’admiration des supporters.

Le monde footballistique découvre véritablement Othmane Maamma lors du Championnat du monde U20. Dès le premier match contre l’Espagne, son style attire l’attention : conduite de balle élégante, capacité à casser les lignes, sang-froid dans les moments décisifs. Il ne se contente pas d’être un joueur brillant, mais il devient la pièce maîtresse du dispositif d’attaque du coach Mohamed Ouahbi, au côté de son coéquipier Yassir Zabiri.

Match après match, Maamma impressionne par sa régularité et son influence dans le jeu des Lionceaux de l’Atlas. Que ce soit par une passe qui ouvre un intervalle improbable, par un pressing intelligent, ou par un but inscrit dans un moment critique, il se distingue par une maturité rare pour son âge.

Sa prestation en finale contre l’Argentine reste dans les mémoires : omniprésent au milieu, précis dans chaque choix, il incarne le leadership que l’on retrouve chez les grands.
A la fin du tournoi, le verdict tombe sans surprise : Othmane Maamma est élu meilleur joueur de la compétition, une consécration individuelle qui confirme l’empreinte qu’il a laissée sur ce mondial U20.

Un mois plus tard, le continent consacre son nouveau joyau. Maamma remporte le Prix du Meilleur Jeune Joueur d’Afrique 2025, une récompense attribuée aux talents les plus prometteurs évoluant dans le football africain et international.

