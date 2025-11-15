Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Ghizlaine Chebbak, la Lionne de l’Atlas au sommet de l’Afrique

Jeudi 20 Novembre 2025

Ghizlaine Chebbak, la Lionne de l’Atlas au sommet de l’Afrique
Ghizlaine Chebbak, la Lionne de l’Atlas au sommet de l’Afrique
Autres articles
Sacrée meilleure joueuse africaine de l’année lors de la cérémonie des CAF Awards, mercredi à Rabat, Ghizlaine Chebbak est une figure emblématique du football féminin marocain et africain.

Fille de Larbi Chebbak, ancien joueur international marocain dans les années 70, Ghizlaine, capitaine des Lionnes de l’Atlas, incarne un profil rare : une joueuse à la fois créative, leader et décisive.

Ce prix souligne non seulement ses performances individuelles, mais aussi son leadership et son rayonnement sur le continent. Cette récompense représente également une étape majeure pour le football féminin marocain, mais aussi pour la sociétaire d'Al-Hilal puisqu'elle illustre sa maturité et sa capacité à rester au très haut niveau pendant plusieurs années.

Première Marocaine à remporter ce prestigieux prix, Chebbak, ancienne joueuse de l'AS FAR, est une source d’inspiration pour les jeunes filles au Maroc et en Afrique, montrant qu’une carrière féminine de haut niveau est possible.

En tant que capitaine des Lionnes de l’Atlas, Ghizlaine, qui a remporté le Soulier d’Or de la dernière CAN en inscrivant 5 buts, confirmant son rôle de buteuse redoutable, joue un rôle crucial tant sur le terrain qu’au sein du vestiaire.
Le succès de Chebbak renforce la visibilité du football féminin africain et contribue à son développement.

S’exprimant en recevant le prix de la meilleure joueuse africaine de l'année 2025 des mains du président de la CAF, Patrice Motsepe, Chebbak a souligné que cette récompense est le fruit de la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du travail accompli par la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).

Dans ce sens, elle a appelé les jeunes Africaines à croire en leurs rêves et à ne pas céder aux obstacles pour réaliser leurs objectifs.

Libé

Lu 180 fois

Tags : Ghizlaine Chebbak, Lionne de l’Atlas, sommet de l’Afrique

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

 
Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication