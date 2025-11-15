Gianni Infantino : Les stars du football africain rivalisent avec les meilleures du monde

Doha Madani sacrée meilleure jeune joueuse



La sociétaire de l’AS FAR, Doha Madani, a remporté le prix de meilleure jeune joueuse de l’année lors de la cérémonie des CAF Awards, organisée mercredi soir à Rabat.

Agée de 20 ans, la jeune marocaine représente un véritable espoir pour le football marocain et africain.

De son côté, le Tanzanien Clement Mzize, sociétaire du TP Mazembe, a remporté le trophée du plus beau but de l’année 2025.

Etaient en lice également les buts inscrits par les Marocains Oussama Lamlioui, attaquant de la Renaisance de Berkane, et la capitaine des Lionnes de l’Atlas, Ghizlane Chebbak.



Fiston Meyele sacré meilleur joueur interclub de l'année



L’international congolais Fiston Mayele, sociétaire du club égyptien de Pyramids, a été sacré joueur interclub de l'année, lors de la cérémonie des CAF Awards 2025, organisée mercredi soir à Rabat.

Deux marocains étaient en lice pour remporter ce prix, à savoir Mohamed Chibi (Pyramids) et Oussama Lamlioui (Renaissance de Berkane).



Pyramids remporte le titre d'équipe masculine



Le club égyptien de Pyramids, tenant du titre de la Ligue des champions d’Afrique de football, a été désigné équipe masculine de l’année, lors de la cérémonie des CAF Awards 2025, tenue mercredi soir à Rabat.

Pyramids FC a été sacré champion de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire, en juin dernier, après sa victoire face aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns.



Le Nigeria, meilleure équipe nationale féminine



Le titre de sélection féminine de l’année, décerné par la Confédération africaine de football (CAF), est revenu au Nigeria. Ce prix a été remis à l’équipe nigériane lors de la cérémonie des CAF Awards 2025, organisée mercredi soir à Rabat.

L’équipe nigériane est la tenante du titre de la Coupe d’Afrique des nations.



Bubista, meilleur entraîneur de l'année



Le sélectionneur du Cap-Vert, Bubista, a reçu le trophée de meilleur entraîneur de l’année.

Après avoir réussi à qualifier le Cap-Vert à la Coupe du monde pour la première fois de son histoire, Bubista remporte ce prestigieux prix face au sélectionneur de l’équipe marocaine A, Walid Regragui et au champion du monde avec les U20, Mohamed Ouahbi.