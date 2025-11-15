Les médias néerlandais conquis par la prestation de Saibari avec le Maroc

Augmenter la taille du texte
Mercredi 19 Novembre 2025

Ismaël Saibari a confirmé mardi soir sa forme étincelante sous le maillot du Maroc en jouant un rôle décisif dans la victoire des Lions de l'Atlas face à l’Ouganda, écrivent les médias sportifs néerlandais.
Le milieu offensif du PSV Eindhoven, très en vue, a délivré une passe décisive avant d’inscrire le deuxième but marocain en première période, relèvent-ils.

Sous le titre "Ismaël Saibari fait également preuve de classe sous le maillot du Maroc", "Voetbalzone" indique que le meneur de jeu du PSV Eindhoven a joué un rôle clé dans la victoire du Maroc en délivrant une passe décisive pour le premier but et en doublant la mise en première mi-temps.

Les Lions de l’Atlas ont débloqué le score après seulement six minutes. Saibari a centré depuis la ligne de touche pour Neil El Aynaoui, qui, à l'affût, a trompé le gardien au second poteau, rapporte le média néerlandais, notant qu’après un peu plus d'une demi-heure de jeu, le Maroc, dominateur, a doublé son avance grâce à un tir à bout portant de Saibari.

Dans un article intitulé "Saibari marque lors d'une répétition générale réussie pour le Maroc en vue de la CAN", "Voetbal International" salue la performance du joueur du PSV Eindhoven, auteur de l'un des quatre buts lors du match amical contre l'Ouganda, dernier test avant la phase finale à domicile.
"Saibari a signé le deuxième but de la rencontre, marquant d'une simple pichenette au second poteau sur une passe de Noussair Mazraoui", précise-t-il.

Son confrère "Voetbal Primeur" qui titre "La star du PSV vole la vedette à 2.000 kilomètres d'Eindhoven : Un vrai régal", affirme que la performance de Saibari a été largement commentée sur X et lui a valu de nombreuses félicitations, tandis que "PSV-Fans" met en avant l'efficacité et la régularité du Lions de l'Atlas.

Cette belle prestation face à l’Ouganda renforce la confiance du Maroc à l’approche de la Coupe d’Afrique des nations, qu’il disputera devant son public, estiment les médias néerlandais, rappelant que le Onze national affrontera en phase de groupes les Comores, le Mali et la Zambie.

