Tarik Sektioui : L'équipe nationale a remporté le titre face à des adversaires coriaces

L'entraîneur de l'équipe nationale A’ de football, Tarik Sektioui, a souligné, jeudi soir à Doha, que le Maroc a remporté le titre de la Coupe arabe (Qatar 2025) malgré la forte concurrence d'équipes puissantes et de joueurs de haut niveau.



Le Maroc s’est opposé, lors de cette compétition panarabe, à des sélections ayant assuré leur qualification pour la prochaine coupe du monde, a relevé Sektioui lors de la conférence de presse qui a suivi la finale contre la Jordanie remportée par les coéquipiers de Mohamed Rabie Hrimat sur le score de 3-2.



« Les différentes phases de cette coupe n’ont pas été faciles, notamment en raison des défis ayant marqué la préparation pour la compétition liés à l’absence de plusieurs joueurs et les blessures », a-t-il soutenu.



Dans ce contexte, Sektioui a ajouté que ce sacre, le deuxième pour le Maroc, n'aurait pas été possible sans les efforts considérables et les sacrifices consentis par les joueurs nationaux qui, selon lui, possèdent de grandes qualités tactiques et techniques qui leur ont permis d'atteindre leur objectif et de remporter le titre.



De son côté, l'entraîneur de l'équipe nationale jordanienne, le Marocain Jamal Sellami, a mis l’accent sur la qualité de jeu déployé par les deux équipes lors de la finale qui a tenu toutes ses promesses, précisant que « les joueurs jordaniens ont réalisé une excellente performance malgré les absences et réussi à rivaliser avec de grandes équipes ».



Sellami, qui a tenu à féliciter les Lions de l’Atlas pour leur victoire, a fait noter que « le projet de l'équipe jordanienne ne se limite pas à un seul match ou à une finale d'un championnat particulier, mais qu'il s'agit d'un chemin à long terme visant à développer le football en général ».



