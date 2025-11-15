Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Roberto de Zerbi : Aguerd un joueur irremplaçable quand il est là

Vendredi 21 Novembre 2025

Roberto de Zerbi : Aguerd un joueur irremplaçable quand il est là
Roberto de Zerbi : Aguerd un joueur irremplaçable quand il est là
Autres articles
L'international marocain Nayef Aguerd "est un joueur irremplaçable quand il est là", a affirmé jeudi l'entraineur de l'Olympique de Marseille, Roberto de Zerbi.

En conférence de presse à la veille du choc contre Nice en 13e journée de Ligue 1, le technicien italien n'a pas caché l'importance du défenseur central de l'OM dans son système de jeu, affirmant que "c'est un joueur unique difficile à suppléer".

"Au complet, on a un effectif vraiment fort", a déclaré de Zerbi, relevant que l'Argentin Leonardo Balerdi, de retour à la compétition après une blessure au mollet, va remplacer le défenseur marocain.

Aguerd souffre d'une pubalgie qui s'est aggravée, avait indiqué l'entraineur italien la semaine dernière, tout en formant le vœu de le voir "se remettre rapidement au regard des rendez-vous décisifs à venir".

Ménagé depuis le match face à Brest il y a une dizaine de jours, la tour de contrôle défensive de l'OM suit un programme spécifique pour retrouver sa pleine forme et réintégrer l'équipe et, surtout, les Lions de l’Atlas à temps pour la CAN 2025.

Selon le journal sportif L’Équipe, le club phocéen et l'international marocain ont opté pour un protocole rigoureux sur mesure "afin de lui permettre de récupérer et de participer malgré tout à quelques matchs clés, sans risquer d’aggravation de sa blessure".

Pur produit de l’Académie Mohammed VI de football, le joueur marocain de 29 ans (57 sélections) s’est engagé en septembre dernier avec l'OM pour les cinq prochaines saisons, jusqu’en juin 2030.

Libé

Lu 36 fois

Tags : Aguerd, Roberto de Zerbi

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

 
Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication