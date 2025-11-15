La caravane "N7taflou Kamlin" fait escale à Tafoughalt

La caravane "N7taflou Kamlin", dédiée à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de football "Maroc 2025", a fait escale, jeudi, à Tafoughalt dans la province de Berkane, nouvelle étape de sa tournée nationale visant à associer les citoyens à la célébration de ce rendez-vous footballistique continental.



Organisée par le comité local de la CAN Maroc 2025, cette caravane promotionnelle a attiré un large public composé d’enfants, de jeunes et de familles venus profiter des animations sportives et ludiques proposées, notamment des matchs de football, des jeux interactifs, des ateliers récréatifs, ainsi que des performances artistiques.



La manifestation a été marquée par des démonstrations techniques en football freestyle et par une rencontre ouverte avec l’ancien international marocain El Hachmi El Brazi, dans l’objectif de sensibiliser les jeunes aux valeurs nobles du sport et de les encourager à la pratique régulière du football.



Dans une déclaration à la MAP, Achraf Allala, superviseur de la caravane au niveau de la région de l’Oriental, a indiqué que l’étape de Tafoughalt "a illustré la fierté des citoyens à l’approche de la CAN 2025", soulignant que les activités du jour ont permis d’offrir aux enfants un moment festif exceptionnel, rythmé par des concours, des animations folkloriques et des récompenses destinées à encourager leur implication.



Il a ajouté que cette caravane vise à sensibiliser les jeunes générations à l’importance du sport dans la construction de la personnalité, saluant les efforts engagés par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) et les grands projets sportifs structurants menés à travers le Royaume.



De son côté, l’ancien international marocain El Hachmi El Brazi a exprimé sa joie de participer à cette initiative, mettant en avant la richesse de la région de l’Oriental en talents footballistiques, soulignant que son propre parcours, marqué par une carrière au sein de l’équipe nationale A, constitue pour lui "une source de grande fierté".



Dans le même sens, Mohamed Zkag, président de l’Association Jeunesse Sportive de Tafoughalt, a affirmé que cette étape a eu un impact très positif sur les enfants et la population locale, notant que les activités variées ont permis de vivre "une journée mémorable".



Au programme figuraient également des rencontres entre équipes locales, des animations musicales, ainsi qu’un tirage au sort permettant de gagner des billets pour assister aux matchs de la CAN 2025, dans une ambiance festive chaleureusement saluée par les habitants.



Partie de Tahannaout (province d’Al Haouz), la caravane, qui prévoit de traverser plus de soixante communes territoriales, avait déjà fait escale à Guercif, Khamis An Naïma, Jerada, Bouarfa et Figuig dans la région de l’Oriental, avant de poursuivre sa tournée à travers différentes villes et localités du Royaume.



Elle se dirigera ensuite vers plusieurs étapes programmées dans les régions Béni Mellal-Khénifra, Souss-Massa, Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab, avant de clôturer sa tournée le 12 décembre prochain à M’hamid El Ghizlane (province de Zagora).