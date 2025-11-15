Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Compétitions africaines : Les équipes marocaines en quête d’une bonne entame

Vendredi 21 Novembre 2025

Compétitions africaines : Les équipes marocaines en quête d’une bonne entame
Autres articles
Les clubs marocains entament, ce week-end, la phase de groupes des compétitions interclubs de la Confédération africaine de football (CAF), la Ligue des champions et la Coupe de la CAF, avec l’ambition de réussir leur entrée en lice et de réaffirmer leurs aspirations à aller le plus loin possible.

Championne en titre de la Botola Pro D1, la RS Berkane retrouve la Ligue des champions avec un statut renforcé, après son sacre en Coupe de la CAF la saison dernière et une qualification convaincante pour la phase de groupes.

Les coéquipiers d’Oussama Lamlioui, logés dans un groupe A très relevé aux côtés des Nigérians de Rivers United et du tenant du titre Pyramids FC, ouvrent le bal samedi à domicile face aux Zambiens de Power Dynamos, dans un duel Nord-Sud prometteur.

Pour le club de l’Oriental, bien débuter la compétition est essentiel afin de confirmer son statut de formation désormais incontournable sur la scène continentale face à un adversaire habitué des joutes africaines.

De son côté, l’autre représentant du Maroc dans cette compétition, l’AS FAR, effectue son retour pour la deuxième année consécutive en Ligue des champions avec une première sortie particulièrement exigeante samedi contre les Tanzaniens de Young Africans.

Les Rbatis, placés dans un groupe serré comprenant également Al Ahly (Égypte) et la JS Kabylie (Algérie), affrontent l’un des favoris de la poule, un duel qui fera office de véritable baromètre de leurs ambitions.

L’AS FAR, reconstruite autour d’un noyau solide de joueurs expérimentés et d’un staff technique aguerri, sait que chaque point comptera dans un groupe où aucune marge d’erreur ne sera permise. Pour un club ayant attendu plusieurs années son retour au premier plan continental, cette première journée représente à la fois un défi majeur et une réelle opportunité.

En Coupe de la Confédération, le Wydad Casablanca cherchera, dimanche, à confirmer son bon début de saison en championnat local en accueillant Nairobi United, un prometteur novice en compétitions africaines, dans une rencontre a priori à la portée des locaux.
Les Rouge et Blanc, qui effectuent leur retour sur la scène continentale, visent une entame maîtrisée pour éviter toute mauvaise surprise dans un groupe B abordable, également composé de l’AS Maniema (RD Congo) et d’Azam FC (Tanzanie).

Pour sa première participation à une compétition continentale, l’OC Safi se déplace à Bamako pour affronter Djoliba, avec l’ambition de créer la surprise et d’annoncer ses intentions dès le premier match de cette phase de groupes.
Brillamment qualifié pour ce tour, l’OCS espère poursuivre son aventure et inscrire son nom parmi les équipes en vue sur le continent.

Voici le programme des matches des clubs marocains lors de la 1ère journée de la phase de groupes:

Ligue des champions :
Samedi 22 novembre :
-20h00 : RS Berkane – Power Dynamos (Zambie)
-14h00 : Young Africans (Tanzanie) – AS FAR

Coupe de la CAF :
Dimanche 23 novembre :
-17h00 : Djoliba (Mali) – OC Safi
-20h00 : Wydad Casablanca – Nairobi United (Kenya).

Libé

Lu 279 fois

Tags : Compétitions africaines, équipes marocaines

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Inscription à la newsletter
https://etudiantafricain.com/
LES + LUS DE LA SEMAINE

Fouzi Lekjaa : Les jeunes du continent africain, un réservoir de créativité

20/11/2025

Roberto de Zerbi : Aguerd un joueur irremplaçable quand il est là

21/11/2025

Sport1 : Le Maroc, la puissance montante du football mondial

21/11/2025

Mondial U17 : Un remake Maroc-Mali

18/11/2025
 
Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication