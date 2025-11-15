Augmenter la taille du texte
Vendredi 21 Novembre 2025

Jeux de la solidarité islamique : Le Maroc remporte deux médailles d’argent et une de bronze
Le Maroc a remporté deux médailles d’argent et une de bronze, jeudi à Riyad, au terme des épreuves d’athlétisme lors de la 6è édition des Jeux de la solidarité islamique.

Ainsi, la Marocaine Soukaina Hajji a occupé la deuxième place du 1500 m, en signant un chrono de 4:22.77, derrière la Bahreïnie Nelly Korir (4:21.56). La médaille de bronze a été décrochée par l’autre marocaine Bahiya Elarfaoui (4:23.11).

De son côté, le Marocain Abderrahman El Assal a remporté la médaille d’argent du 800 m avec un chrono de 1:46.23, derrière l’Iranien Ali Amirian (1:46.18), qui a remporté l’or, et le Qatari Abubaker Abdalla (1:46.26), qui s’est adjugé le bronze.

Après ses podiums, le Maroc porte sa moisson à 25 médailles (10 or, 6 argent et 9 bronze) pour pointer à la 9è place du classement général provisoire.

