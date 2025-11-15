Augmenter la taille du texte
Pour le quotidien sportif espagnol AS : Achraf Hakimi, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire dans son poste

Vendredi 21 Novembre 2025

L'international marocain Achraf Hakimi, sacré Ballon d’Or africain par la Confédération africaine de football (CAF), a atteint une dimension exceptionnelle qui le place parmi les meilleurs latéraux droits de l’histoire, écrit le quotidien sportif espagnol AS.

Le journal souligne que Hakimi, pilier du Paris Saint-Germain et cadre incontournable de la sélection nationale, a connu une ascension remarquable depuis son départ du Real Madrid, son club formateur.

AS rappelle que, malgré son attachement au club madrilène, Hakimi avait fait le choix déterminant de s’ouvrir à de nouveaux défis afin de progresser et de s’imposer comme le meilleur à son poste. Une décision courageuse qui a marqué un tournant décisif dans sa carrière internationale.

Après avoir brillé au Borussia Dortmund puis à l’Inter Milan, Hakimi a confirmé son statut de joueur de classe mondiale sous les couleurs du PSG, poursuit le quotidien, qui met également en avant ses excellentes relations avec plusieurs de ses anciens et actuels coéquipiers, notamment Lautaro Martínez et Kylian Mbappé.

Selon la même source, le Real Madrid suivrait avec attention l’évolution du joueur. AS cite son agent, Alejandro Camaño, qui affirme que "dans le football, rien n’est impossible".

Le média espagnol conclut que la progression du latéral marocain ne montre aucun signe de ralentissement. À 27 ans, au sommet de sa maturité sportive, Hakimi nourrit désormais de nouvelles ambitions : conquérir davantage de titres européens avec le PSG et offrir un trophée majeur au Maroc lors des prochaines éditions de la Coupe d’Afrique des Nations et de la Coupe du Monde.

