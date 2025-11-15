Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Driss El Alouani médaillé de bronze aux Championnats d'Afrique de cyclisme à Kwale

Vendredi 21 Novembre 2025

Driss El Alouani médaillé de bronze aux Championnats d'Afrique de cyclisme à Kwale
Driss El Alouani médaillé de bronze aux Championnats d'Afrique de cyclisme à Kwale
Autres articles
Le cycliste marocain Driss El Alouani a décroché, jeudi, la médaille de bronze dans l’épreuve individuelle contre-la-montre U23 lors des 19e Championnats d’Afrique de cyclisme sur route, qui se poursuivent jusqu’au 23 courant à Kwale, au Kenya.

Driss El Alouani a bouclé les 14 km du contre-la-montre individuel U23 en 17 min 11 sec 54, décrochant la médaille de bronze derrière le Sud-Africain Dike Joshua (16 min 45 sec 90) rentré premier et l'Erythréen Mewael Girmay (17 min 01 sec 01) qui a escaladé la deuxième marche du podium.
La course s’est disputée sur un parcours fermé particulièrement exigeant, alternant sections techniques et lignes exposées au vent, sur un tracé du comté de Kwale, dans le littoral sud-est Kenyan.

Chez les juniors, le Mauricien Tristan Hardy a terminé premier (17 min 12 sec 82), suivi de Nahom Efriem (Érythrée) qui a franchit la ligne d'arrivée en 17 min 33 sec 34 et du Sud-Africain Dean Woolley qui a réalisé un chrono de 17 min 34 sec 03. Le Marocain Marouane Kharbouchi s’est classé 11e de cette compétition.

Dans une déclaration à la MAP, Driss El Alouani s’est dit très heureux d’avoir décroché la médaille de bronze dans cette épreuve particulièrement exigeante, où le vent a fortement influé sur la course, soulignant que cette course a été rendue difficile en raison de la présence de coureurs issus de nations africaines à forte tradition cycliste.

Le coureur marocain a rappelé l’importance d’une gestion optimale de l’effort et de l’adaptation aux conditions climatiques dans ce type de parcours, soulignant que ces facteurs ont été déterminants dans sa performance.

L’entraîneur national Abdelaâti Saâdoun a, de son côté, salué la performance du jeune coureur Driss El Alouani, qui, après avoir décroché la deuxième place au classement général du Tour du Burkina Faso, confirme son statut en tant que figure montante de l’élite du cyclisme africain.

L’équipe nationale marocaine de cyclisme prend part à ce championnat avec Marouane Kharbouchi, champion national juniors, Driss El Alouani, champion national U23, Malika Ben Allal, championne nationale élite dames, ainsi que le duo élite Achraf Edoghmi et Anas Ait El Abdia.

La participation de l'équipe nationale de cyclisme s’inscrit dans le cadre du programme des participations internationales des équipes nationales préétabli par l'unité technique de la Fédération Royale Marocaine de Cyclisme (FRMC), avec le soutien du ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports et en coordination avec le Comité national olympique marocain.

Plus de 300 cyclistes représentant 30 nations africaines s’affrontent jusqu’au 23 novembre à Kwale pour remporter les maillots rose et blanc réservés aux champions continentaux. La précédente édition, organisée à Eldoret (Kenya) en octobre 2024, avait déjà vu un Marocain, Adil Al Arbaoui, décrocher la médaille de bronze dans l’épreuve individuelle contre-la-montre élite.

Libé

Lu 341 fois

Tags : Championnats d'Afrique de cyclisme, Driss El Alouani, Kwale, médaillé de bronze

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Inscription à la newsletter
https://etudiantafricain.com/
LES + LUS DE LA SEMAINE

Fouzi Lekjaa : Les jeunes du continent africain, un réservoir de créativité

20/11/2025

Sport1 : Le Maroc, la puissance montante du football mondial

21/11/2025

Mondial U17 : Un remake Maroc-Mali

18/11/2025

Roberto de Zerbi : Aguerd un joueur irremplaçable quand il est là

21/11/2025
 
Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication