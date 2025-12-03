L’École nationale d’architecture d’Agadir célèbre les lauréats de ses trois premières promotions

L’Ecole nationale d’architecture (ENA) d’Agadir a célébré mardi les lauréats de ses trois premières promotions, qui ont bouclé avec succès le programme pédagogique interdisciplinaire dispensé dans cet établissement public fondé en 2017.



La cérémonie de remise des diplômes à ces lauréats issus du Souss-Massa et d’autres regions du Sud du Maroc, s’est déroulée en présence du Wali de la région, gouverneur de la préfecture d’Agadir Ida Outanae, Said Amzazi, du secrétaire général du ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, Youssef Hosni, de la directrice de l’ENA, Imane Bentahila, du corps pédagogique et administratif ainsi des parents des diplômés.



S’exprimant à cette occasion, M. Hosni a donné un aperçu sur l’ENA d’Agadir qui œuvre, a-t-il dit, pour préparer des architectes hautement qualifiés, maîtrisant leur domaine, capables d’intervenir efficacement sur leur territoire, et pleinement conscients de l’impact crucial de leur profession sur le développement durable et le progrès du Maroc, rapporte la MAP.



Il a en outre souligné que la formation dispensée est profondément ancrée dans la richesse et la diversité des régions du sud, notant que cet établissement opère sur un territoire marqué par des spécificités architecturales, historiques, géographiques, patrimoniales et culturelles qui lui confèrent une identité singulière.



Dans un communiqué, l’ENA d’Agadir a indiqué que cette célébration a «marqué un tournant, couronnant six années de formation rigoureuse, diversifiée et enrichissante. Grâce à cette formation, les étudiants ont acquis des compétences pointues et une solide expertise, se dotant d'une compréhension globale de l'architecture et de l'urbanisme et se préparant à contribuer au développement du paysage architectural de la région ».



Cette cérémonie de remise des diplômes a également constitué, selon la même source, une étape symbolique importante, car l'établissement a vu, pour la première fois, des architectes formés à Agadir et dans les provinces du Sud, possédant une connaissance approfondie des spécificités culturelles et architecturales de ces régions, ce qui les qualifie pour participer activement à leur développement et à leur progrès.