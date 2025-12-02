Chutes de neige et fortes rafales de vent mercredi dans plusieurs provinces du Royaume

-
Ainsi, des chutes de neige (20-30 cm) sont prévues mercredi de 01h à 18h dans les provinces de Ifrane, Boulemane, Sefrou et Midelt, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance "orange".
Chefchaouen, Al Hoceima, Guercif, Taourirt, Figuig, Taza, Khenifra, Azilal et Beni Mellal, connaîtront également durant la même période des chutes de neige de 05 à 10 cm.
Par ailleurs, de fortes rafales de vent (70-85 km/h) concerneront le mercredi de 03h00 à 21h00 les provinces de Nador, Jerada, Berkane, Oujda-Angad, Taourirt, Guercif, Figuig, Drouich, Boulemane, Taza et Midelt, ajoute la même source.