Projection en compétition officielle de "Broken Voices" : Un récit poignant sur l’abus de pouvoir

Le long-métrage "Broken Voices", du réalisateur Ondřej Provazník, a été projeté lundi en compétition officielle de la 22e édition du Festival International du Film de Marrakech, offrant ainsi aux festivaliers l'occasion de découvrir un récit poignant sur l’abus de pouvoir.

Ce film de 108 minutes retrace un drame glaçant autour d'un abus d’autorité insidieux.



Inspiré de l’affaire Bambini di Praga sur les abus sexuels sur mineurs, il relate l'histoire de "Karolina", une jeune fille de 13 ans vivant en République tchèque, passionnée de musique et débordante d'énergie, qui se voit offrir la chance de rejoindre un chœur de renommée mondiale, aux côtés de sa sœur aînée et d’autres jeunes filles talentueuses animées par la même passion.



Son talent et sa voix mélodieuse ne tardent pas à attirer l’attention de Macha, l’énigmatique chef de chœur. Etre ainsi remarquée semble d’abord être une victoire mais Karolina prendra peu à peu conscience du lourd prix de ce privilège derrière lequel se cachent des intentions malveillantes.



Le film s'achève sur une scène poignante et émotionnelle qui illustre la détresse de la jeune fille, dont toute la vitalité, les rêves et la passion pour la musique se sont anéantis après être tombée sous les griffes de Macha, mettant ainsi en lumière les conséquences désastreuses qu'un acte aussi odieux que l'abus sexuel peut engendrer pour les victimes.



En explorant une structure de pouvoir complexe au sein d’une chorale compétitive composée uniquement de filles, cette œuvre cinématographique, qui plonge le public dans une atmosphère nostalgique des années 90, explore la frontière fragile entre innocence et abus de pouvoir et illustre, avec une grande sensibilité, comment ces espaces supposés sûrs pour les jeunes filles peuvent être insidieusement empoisonnés.



Le jeu des acteurs, à la fois puissant et délicat, insuffle, de son côté, au récit une forte intensité émotionnelle qui pousse à une réflexion sur des sujets sensibles tels que la pédophilie et les abus de pouvoir et leurs conséquences sur les victimes, tout en dénonçant la culture du silence.



Prenant la parole avant la projection de son premier long métrage, le réalisateur Ondřej Provazník, né à Pargue, s'est dit honoré d'être présent au Festival et ravi de voir son film sélectionné parmi les œuvres cinématographiques de la compétition officielle, notant qu'il aborde un sujet sensible et universel qui intéresse tout un chacun.



Et d'ajouter que cette oeuvre est le fruit d'un travail acharné, saluant les performances impressionnantes des acteurs, notamment celles des deux jeunes actrices, âgées de 13 à 15 ans, ayant interprété le rôle des deux sœurs et pour lesquelles il s’agissait de leur première expérience cinématographique.



Ondrej Provaznik a étudié le journalisme à l’Université Charles et l’écriture de scénario à la FAMU. Aux côtés du réalisateur Martin Dusek, il a coréalisé les documentaires A Town Called Hermitage (2007) et Coal in the Soul (2010). En 2019, leur premier long métrage de fiction Old-Timers a remporté plusieurs distinctions, dont les prix du Meilleur film, de la Meilleure réalisation et du Meilleur acteur lors des Prix des critiques de cinéma tchèques.

En 2025, son premier long métrage réalisé en solo "Broken Voices" a été présenté en avant-première au Festival international du film de Karlovy Vary.



Outre "Broken Voices", douze autres films sont en lice pour décrocher "l’Étoile d’Or" dans le cadre de la compétition officielle de la 22e édition du Festival international du film de Marrakech, placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.